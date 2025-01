Oscars 2025 : découvrez la liste des nominés

Voici la liste des acteurs, réalisateurs et films en lice pour les prestigieuses récompenses du cinéma.

Oscars 2025 : les nominations sont là !

C’est cette période de l’année où les amoureux du cinéma du monde entier attendent avec impatience. Les nominations pour les Oscars 2025 sont enfin là, déclenchant une vague de débats animés, de joies et d’indignations parmi les cinéphiles.

La liste est dévoilée

Comme toujours, les nominations pour les Oscars sont un mélange prévisible et surprenant, frustrant et satisfaisant à la fois. La liste complète des nominés pour les Oscars 2025 est prête à démarrer les conversations.

Les films et les acteurs en tête de liste

Dans la course prestigieuse pour le meilleur film, on trouve des titres comme « Anora », « The Brutalist », « A Complete Unknown », « Conclave », « Dune: Part Two », « Emilia Pérez », « I’m Still Here », « Nickel Boys », « The Substance » et « Wicked ».

Les réalisateurs Sean Baker, Brady Corbet, James Mangold, Jacques Audiard et Coralie Fargeat ont été nominés pour le meilleur réalisateur. Des acteurs tels qu’Adrien Brody, Timothée Chalamet, Colman Domingo, Ralph Fiennes et Sebastian Stan ont été nominés dans la catégorie du meilleur acteur. Les actrices Cynthia Erivo, Karla Sofìa Gascón, Mikey Madison, Demi Moore et Fernanda Torres ont été nominées pour la meilleure actrice.

Des nominations dans plusieurs catégories

Les films comme « Anora », « The Brutalist », « A Complete Unknown », « Conclave », « Dune: Part Two », « Emilia Pérez » et « Wicked » ont reçu des nominations dans plusieurs catégories, y compris Meilleure Film, Meilleure Realisation, Meilleur Acteur, Meilleure Actrice, Meilleur Scénario Adapté, Meilleur Scénario Original, Meilleure Feature Internationale, Meilleure Montage de Film, Meilleure Cinématographie et Meilleure Design de Production.

Alors que la saison des Oscars 2025 commence, les cinéphiles du monde entier sont prêts à plonger dans la liste des nominations, à explorer les films nominés et à discuter de leurs préférences et de leurs prédictions pour les lauréats.