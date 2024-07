Oscar Isaac renoue avec l’un de ses premiers rôles

The King of Kings met en scène l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ racontée par Charles Dickens et vue à travers les yeux innocents d'un enfant.

Tl;dr Oscar Isaac prête sa voix à Jésus dans The King of Kings.

D’autres grandes stars sont au casting du film.

Il s’agit du deuxième rôle biblique majeur d’Oscar Isaac après Joseph.

Produit par Mofac Animation, The King of Kings sortira en 2025.

Oscar Isaac, de Joseph à Jésus dans le cinéma biblique

Après avoir incarné Joseph dans le drame biblique The Nativity Story en 2006, Oscar Isaac est maintenant prêt à prêter sa voix à Jésus dans le prochain film d’animation, The King of Kings. Ce long métrage animé retracera la vie du Christ à travers la narration de Charles Dickens, une histoire inspirée d’un récit publié après la mort de l’auteur.

Un casting étoilé pour The King of Kings

Ce n’est pas la première fois qu’Isaac prête sa voix à un personnage d’animation, ni sa première incursion dans les films basés sur la foi. Il a prouvé sa polyvalence à l’écran en doublant Miguel O’Hara, l’anti-héros magnétique d’Across The Spider-Verse. Il ne sera pas le seul nom reconnaissable sur la liste des acteurs de The King of Kings. Kenneth Branagh, Uma Thurman, Forest Whitaker, Ben Kingsley et la légende du doublage Mark Hamill ont également prêté leur talent au film. Pour Oscar Isaac, le rôle est plus symbolique, établissant un lien entre ce nouveau rôle et sa première performance marquante.

Retour en force dans le cinéma biblique

Malgré une réception mitigée pour The Nativity Story, Oscar Isaac a su tirer son épingle du jeu en incarnant Joseph, le charpentier chargé d’élever le fils de Dieu. Pour Oscar Isaac, qui a été élevé dans la foi chrétienne, il était important de souligner l’humanité de Joseph. Il a même mené ses propres recherches pour développer sa vision du personnage, en lisant des textes historiques bibliques. Le film a été un tremplin pour sa carrière, qui a rapidement décollé par la suite.

Un défi de taille pour Oscar Isaac

Il y a une ironie poétique dans le fait qu’après avoir joué le père terrestre de Jésus, l’acteur Oscar Isaac ait été choisi pour incarner Jésus lui-même. Ce rôle nécessitera encore plus de sensibilité et de talent pour donner vie à cette icône religieuse. Isaac a prouvé qu’il était à la hauteur du défi.