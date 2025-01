OnePlus 13R : un « flagship killer » à prix abordable

Découvrez le prix, les caractéristiques techniques et les fonctionnalités dernier cri du OnePlus 13R

Tl;dr OnePlus lance le OnePlus 13R, un téléphone milieu de gamme.

Le OnePlus 13R offre des caractéristiques haut de gamme à un prix plus abordable.

Le OnePlus 13R promet une meilleure autonomie de batterie et des performances améliorées.

Un nouveau challenger sur le marché des smartphones

OnePlus a dévoilé son dernier téléphone, le OnePlus 13R. Il s’agit d’un nouvel ajout à la série R de la marque, qui propose des fonctionnalités phares des téléphones premium OnePlus, mais à un prix plus abordable. Les précédents modèles de la série R étaient principalement disponibles en Chine et en Inde, mais le OnePlus 12R a profité d’une sortie mondiale. Le OnePlus 13R a donc de grandes attentes à combler.

Des caractéristiques impressionnantes pour un prix abordable

Le OnePlus 13R promet une autonomie de batterie améliorée et des performances supérieures. La version 256 Go du téléphone est proposée à 599 dollars, ce qui ne représente pas une augmentation de prix par rapport à la version 256 Go du OnePlus 12R. Cependant, il n’y a pas d’option moins chère pour le OnePlus 13R cette année, ce qui peut décevoir ceux qui espéraient une concurrence plus directe avec le Google Pixel 8a à 499 dollars.

Le OnePlus 13R sera disponible à la vente à partir du 14 janvier. Vous pourrez l’acheter sur le site de OnePlus, ainsi que chez Best Buy. Une disponibilité sur Amazon est prévue ultérieurement. OnePlus accepte également les échanges pour réduire le coût du OnePlus 13R.

Un design élégant et des performances solides

Le design du OnePlus 13R est similaire à celui du OnePlus 13, avec un ensemble de caméras circulaires dans le coin supérieur gauche qui domine l’arrière du téléphone. Le nouveau modèle est doté du Gorilla Glass 7i de Corning, un matériau que OnePlus affirme être plus résistant aux rayures qu’auparavant. Le téléphone dispose d’un cadre en aluminium et semble très solide.

Le OnePlus 13R propose également une résistance à l’eau IP65, une légère amélioration par rapport à l’IP64 du OnePlus 12R. Vous aurez le choix entre deux couleurs : Nebula Noir et Astral Trail, ou en termes plus simples, noir et argent.

Des fonctionnalités améliorées pour une expérience utilisateur optimale

Le OnePlus 13R est équipé d’un écran ProXDR de 6,78 pouces avec une résolution de 2780×1264. La fréquence de rafraîchissement de l’écran varie de 1 Hz à 120 Hz en fonction de vos besoins en matière de défilement fluide ou de graphismes plus intensifs.

En termes de performances, le OnePlus 13R utilise le Snapdragon 8 Gen 3, le même que celui qui alimentait les modèles phares Android de 2024, y compris le OnePlus 12. Pour aider à la performance, OnePlus inclut 12 Go de RAM avec le 13R.

Enfin, le OnePlus 13R est équipé d’une batterie de 6,000 mAh, une augmentation par rapport à la batterie de 5,500 mAh du OnePlus 12R. Combinez cela avec les fonctionnalités de gestion de l’alimentation, et l’autonomie épique de 18 heures du OnePlus 12R pourrait être dépassée par son successeur.