One Piece Odyssey : l’extension Reunion of Memories arrive à la fin du mois de mai

Bandai Namco propose de replonger dans les souvenirs de One Piece et de retrouver des visages familiers avec One Piece Odyssey et son extension Reunion of Memories.

Après avoir terminé l’histoire principale de One Piece Odyssey, l’extension Reunion of Memories renvoie Monkey D. Luffy et l’équipage du chapeau de paille dans les profondeurs de Waford, une île où vivent Adio Suerte et Lim. Au cours de ce nouveau voyage, les joueurs rencontreront des personnages familiers et célèbres du manga One Piece tels que Dracule Mihawk, Perona, Ener et Barbe Blanche, qui aideront ou empêcheront les Mugiwaras de s’échapper de Memoria, le monde créé à partir de leurs souvenirs qui va de nouveau permettre d’explorer Alabasta, mais également Whole Cake Island avec peut-être une apparition surprise de Charlotte Linlin aka Big Mom.

Un trailer pour l’extension Reunion of Memories de One Piece Odyssey

One Piece Odyssey – Reunion of Memories sortira le 25 mai prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).

A noter que Crocodile, Sabo, Trafalgar D. Water Law et Rob Lucci seront également de retour dans l’extension Reunion of Memories de One Piece Odyssey, une nouvelle adaptation vidéoludique qui commémore le 25ème anniversaire de la saga créée par Eiichiro Oda en associant les codes classiques du J-RPG :

Au cours de leur périple sur Grand Line, le capitaine Monkey D. Luffy et son équipage sont soudainement happés par une tempête. Ils se retrouvent séparés les uns des autres, naufragés sur une mystérieuse île luxuriante du nom de Waford. L’équipage embarque alors pour une nouvelle épopée.