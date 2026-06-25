Olivia Cooke a raté Rey dans Star Wars, et ça éclaire sa carrière

Bien avant House of the Dragon, Olivia Cooke a passé des essais pour jouer Rey. Un échec qui aurait pu changer toute sa trajectoire.

Olivia Cooke a auditionné pour jouer Rey.

Elle nie avoir visé le rôle de Rose.

Daisy Ridley a finalement décroché le rôle.

Un rôle dans Star Wars, parfois, ce n’est pas juste une ligne de plus sur un CV. C’est une bifurcation. Et dans le cas d’Olivia Cooke, cette bifurcation avait un nom, Rey.

Dans le podcast Happy Sad Confused, l’actrice aujourd’hui associée à House of the Dragon a remis les choses au clair. Non, elle n’était pas en lice pour jouer Rose dans Star Wars: The Last Jedi. En revanche, oui, elle a bien passé plusieurs essais pour le rôle de Rey dans Star Wars: The Force Awakens, le film de J.J. Abrams sorti en 2015.

Un casting qui pouvait tout changer

Ce casting-là n’avait rien d’ordinaire. Disney lançait alors son premier Star Wars après le rachat de Lucasfilm pour environ 4 milliards d’euros (4 milliards de dollars). Et la saga n’avait plus connu de nouveau film depuis Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith, sorti en 2005. La pression était énorme, forcément.

Résultat, pas mal de comédiennes ont tenté leur chance. Brie Larson, future oscarisée, a, elle aussi, auditionné pour les nouveaux films Star Wars. Courtney Eaton, aujourd’hui vue dans Yellowjackets, a également failli être Rey. Le profil recherché était clair, une actrice encore peu chargée en image publique, capable d’incarner un nouveau visage central de la franchise.

Olivia Cooke ne réécrit pas l’histoire

Là où l’aveu d’Olivia Cooke est intéressant, c’est qu’il ne sent pas le regret fabriqué après coup. Elle a expliqué avoir auditionné une première fois à Los Angeles, puis une autre avec J.J. Abrams. Et elle juge elle-même sa prestation très mauvaise, au point d’avoir eu le sentiment de décevoir tout le monde dans la pièce.

Elle ajoute surtout que Daisy Ridley a fait un travail remarquable et que le choix du studio était le bon. Selon elle, elle n’était tout simplement pas ce type d’actrice à ce moment-là. Dit autrement, elle ne romantise pas l’occasion perdue.

Deux trajectoires très différentes, sans perdante évidente

C’est là que l’histoire devient plus large qu’une simple anecdote de casting. Quand Daisy Ridley est choisie, elle est encore largement inconnue. Olivia Cooke aussi, d’ailleurs, puisque Me and Earl and the Dying Girl, son vrai coup d’accélérateur, n’est pas encore sorti.

Mais la suite montre qu’un refus n’est pas toujours un déclassement. Après ce film, Cooke enchaîne avec Bates Motel, puis Ready Player One, l’un des plus gros succès au box-office de Steven Spielberg. On peut ajouter Sound of Metal, Thoroughbreds et la première saison de Slow Horses. Une carrière franchement solide.

Pendant ce temps, Daisy Ridley restera durablement liée à Rey, et elle doit reprendre le personnage dans un futur film Star Wars centré sur un nouvel ordre Jedi, avec une héroïne chargée de former une nouvelle génération. C’est peut-être ça, le vrai sujet. Dans les grandes franchises, un casting décide d’une image pour dix ans, parfois plus.