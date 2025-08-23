The Jaws of Jakku : Rey face aux mystères enfouis sous les sables

Alors que le film New Jedi Order se fait attendre, les fans vont pouvoir retrouver Rey dans The Jaws of Jakku.

Tl;dr The Jaws of Jakku est un audio drama exclusif pour les abonnés Audible.

L’intrigue mêle aventures sous terre, créatures hostiles et apprentissage Jedi, racontée à la première personne par une jeune fille.

La sortie du film New Jedi Order reste incertaine, faisant de l’audio drama un avant-goût pour les fans en attente.

Un retour sur Jakku, loin des écrans

Au fil des années, les fans de Star Wars se sont habitués à guetter chaque annonce autour du personnage de Rey. Pourtant, alors que le film tant attendu New Jedi Order, avec le retour de Daisy Ridley, tarde à se préciser, c’est finalement sous un tout autre format que l’héroïne s’apprête à réapparaître : un audio drama exclusif intitulé The Jaws of Jakku, produit par Lucasfilm Press et réservé aux abonnés d’Audible. Cette nouvelle aventure, disponible dès le 9 octobre 2025 et déjà en précommande pour 24,95 dollars ou via le système de jeton premium, offre aux fans une plongée inédite dans l’univers de la célèbre saga après The Last Jedi.

Une narration originale à la première personne

La trame, comme l’indique le synopsis officiel, propulse Rey sur sa planète natale de Jakku. Accompagnée par Finn et BB-8, elle y cherche à dépasser son passé solitaire tout en poursuivant son apprentissage Jedi auprès du général Leia Organa. Mais l’intrigue ne s’arrête pas là : nos héros croisent la route d’une jeune fille en mission périlleuse pour sauver sa famille. Ensemble, ils s’enfoncent sous les sables de Jakku, affrontant des tunnels obscurs, des créatures tapies dans l’ombre – les fameux gnaw-jaws – et leurs propres souvenirs. Pour renforcer l’immersion, la narration adopte le point de vue à la première personne de cette mystérieuse enfant ; une façon originale d’explorer les enjeux internes du récit.

À ce propos, la performance vocale sera assurée par Helen Sadler, tandis que l’auteur britannique Cavan Scott promet quelques surprises supplémentaires, comme une possible apparition d’une légende du mythe galactique.

New Jedi Order : la production au point mort

Du côté du grand écran, difficile d’afficher le même optimisme. Star Wars: New Jedi Order, bien qu’annoncé lors de la Star Wars Celebration Europe 2023 avec le seul retour confirmé de Daisy Ridley, reste englué dans sa phase de pré-production. Plusieurs changements ont déjà eu lieu au niveau des scénaristes : après le départ de Steven Knight, c’est désormais George Nolfi qui a repris la plume.

D’ailleurs, comme le confiait récemment Daisy Ridley lors d’un entretien avec ComicBook : « Je n’ai pas encore lu la dernière version du script… Je sais seulement que George est un scénariste remarquable et qu’on veut vraiment donner à cette histoire toute sa valeur. Je suis très enthousiaste. »

Un intermède avant le cinéma

En attendant une date ferme pour la sortie au cinéma – rappelons que la réalisatrice attachée au projet demeure toujours Sharmeen Obaid-Chinoy –, c’est donc vers ce nouvel audio drama qu’il faudra se tourner pour renouer avec Rey. Une transition inattendue mais savamment orchestrée afin de patienter avant la prochaine épopée galactique sur grand écran.