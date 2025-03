OKX fait un bond en avant sur le marché européen des cryptomonnaies

Grâce à la licence MiFID II, OKX prépare une expansion de ses services destinés aux investisseurs institutionnels sur le marché européen.

Tl;dr OKX a obtenu la licence MiFID II en Europe, après l’acquisition d’une société maltaise.

Cette licence permet à OKX de proposer des produits dérivés réglementés aux investisseurs institutionnels européens.

OKX renforce ainsi sa position sur le marché européen des cryptomonnaies.

Une nouvelle étape pour OKX en Europe

La plateforme de trading de cryptomonnaies OKX a récemment annoncé qu’elle avait obtenu la licence MiFID II, une autorisation réglementaire décisive qui lui permet de proposer des services financiers plus avancés en Europe. Ce développement s’inscrit dans sa stratégie de renforcement de sa présence institutionnelle dans la région. L’obtention de cette licence suit l’acquisition d’une société maltaise, préalablement licenciée sous MiFID II, ce qui permet à OKX de se conformer aux régulations européennes strictes. Cette acquisition marque un tournant dans la volonté de l’entreprise de proposer des produits financiers destinés aux investisseurs institutionnels du marché européen.

Des produits dérivés ciblant les investisseurs institutionnels

Avec l’approbation réglementaire de son entité récemment acquise, OKX prévoit de lancer des produits dérivés réglementés à destination des investisseurs institutionnels. Ces produits seront disponibles dans tous les pays de l’Espace économique européen, englobant ainsi les 30 États membres de l’Union européenne. Grâce à cette nouvelle offre, OKX pourra répondre aux besoins spécifiques des investisseurs professionnels, en leur fournissant des solutions d’investissement diversifiées et adaptées aux exigences des marchés financiers traditionnels. Cette étape permettra également de renforcer la crédibilité d’OKX auprès des grandes institutions financières.

Un impact majeur sur le marché européen des cryptomonnaies

L’obtention de la licence MiFID II par OKX pourrait bien bouleverser le marché des cryptomonnaies en Europe. En effet, l’échange devient l’un des principaux acteurs à pouvoir offrir des services réglementés aux institutions financières européennes, ouvrant ainsi la voie à un investissement plus large dans l’écosystème des cryptomonnaies. Les produits dérivés, comme ceux que OKX s’apprête à proposer, devraient permettre une plus grande liquidité et stabilité dans le marché. De plus, en associant cryptomonnaies et actifs financiers traditionnels, OKX met en place une passerelle entre ces deux mondes, favorisant ainsi une intégration plus fluide des actifs numériques dans les portefeuilles institutionnels.

La vision d’OKX pour l’avenir

OKX, par le biais de son PDG pour l’Europe, Erald Ghoos, souligne que l’obtention de la licence MiFID II marque un jalon crucial dans sa mission d’intégration des actifs numériques aux marchés financiers traditionnels. Cette licence permet à l’échange d’offrir des services de qualité institutionnelle, de nouer des partenariats avec des institutions financières de premier plan et de proposer des solutions d’investissement réglementées. De plus, elle s’inscrit dans un contexte de régulation européenne plus stricte, que OKX a su anticiper, ce qui lui permet de se positionner comme un leader sur le marché des cryptomonnaies en Europe. Ce renforcement de l’offre institutionnelle devrait permettre à OKX de continuer à croître dans la région et de jouer un rôle central dans l’évolution des investissements en cryptomonnaies.

L’évolution rapide du secteur des cryptomonnaies en Europe

L’obtention de la licence MiFID II par OKX survient après un autre grand pas de régulation, lorsque l’échange est devenu le premier acteur mondial à obtenir la licence complète du règlement européen MiCA en janvier 2025. Grâce à cette licence MiCA, OKX peut désormais offrir des produits et services localisés dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris le trading spot, les transactions de gré à gré (OTC) et le copy trading. Cette progression rapide dans la régulation européenne témoigne de l’engagement d’OKX à se conformer aux standards européens tout en renforçant sa compétitivité. Son ambition est claire : s’imposer comme un acteur majeur dans l’univers des cryptomonnaies en Europe, et ce, dans le respect des régulations financières en vigueur.