Offrez-vous une nouvelle vie après la mort avec l’extension d’Halloween des Sims 4

Préparez des funérailles, amusez-vous avec des fantômes ou incarnez la Mort elle-même dans une nouvelle voie professionnelle.

Tl;dr Le pack d’extension Life & Death pour Les Sims 4 sort à Halloween.

Il comprend un nouveau quartier, des carrières inédites et de nouveaux défis.

Disponible en précommande sur PC, Mac, PlayStation 4 et 5 et Xbox One et Series X|S.

Un nouvel horizon pour The Sims 4

Reconnu pour sa capacité à donner le sentiment de contrôler la vie et la mort, le simulateur de vie virtuelle Les Sims, créé par le maître du jeu de simulation Will Wright, pousse cette idée encore plus loin avec le pack d’extension Life & Death, dont la sortie est prévue pour Halloween.

Life & Death : Une exploration de l’au-delà

Ce pack d’extension propulse le monde des Sims dans une nouvelle dimension. Il offre de nouvelles perspectives de carrière, de nouveaux quartiers, des objets hantés et des défis basés sur la notion de vivre pleinement sa vie jusqu’à la mort.

Le point fort de cette extension est l’ajout d’une nouvelle banlieue appelée Ravenwood. Elle se compose de trois nouveaux quartiers : Crow’s Crossing, Whispering Glen et Mourningvale. Ces lieux offrent aux joueurs la possibilité de communiquer avec les âmes des défunts jusqu’à ce qu’ils trouvent un passage vers l’au-delà, d’explorer un cimetière et de faire des vœux auprès de sanctuaires anciens aux pouvoirs mystérieux. Chaque zone est également dotée d’un « Commerçant Mystérieux » qui vend des objets hantés et vous aide à choisir votre dernière demeure lors de la « Vente de cercueils à l’essai avant la mort ».

Des réalisations et carrières inédites

Les nouvelles réalisations du pack Life & Death ne se concentrent pas uniquement sur la mort. Vos Sims peuvent aspirer à vivre pleinement leur vie grâce à la piste de réalisation « Voyage de l’âme » qui offre la possibilité de « renaître » un Sim et de créer des « Bucket Lists » spécifiques pour les Sims jeunes adultes ou plus âgés. Une fois votre Sim décédé, il peut revenir sous forme de fantôme pour régler ses affaires inachevées avec l’aide des vivants.

De nouvelles carrières sont également proposées dans le pack Life & Death, orientées vers le côté obscur de la vie. Les Sims peuvent poursuivre une profession sur la voie de carrière de l’entrepreneur de pompes funèbres pour devenir directeur de funérailles et obtenir des récompenses macabres.

Précommandes et bonus

Le pack d’extension Life & Death est disponible en précommande pour PC, Mac, PlayStation 4 et 5 et Xbox One et Series X|S. Ceux qui précommandent recevront des objets de collection effrayants, dont le portrait de famille Lasting Legacy, la boîte à musique Mournful Melodies et le masque Plumed Elegance.