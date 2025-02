Nova : disparition programmée par Marvel suite au report de sa série Disney+ ?

L’avenir de Nova dans le MCU semble incertain, d’autant plus avec les nombreux changements affectant les productions Disney+.

Un nouveau teaser pour le prochain comic de Jonathan Hickman présente un avenir sombre pour Nova.

Malgré l’arrêt de la série, Nova apparaîtra dans la prochaine série Marvel de Jonathan Hickman.

L’avenir incertain de Nova dans l’Univers Marvel

Nova, le champion cosmique de l’Univers Marvel, semble naviguer dans des eaux troubles. Bien que sa série Disney+ ait été mise en pause, les fans peuvent se consoler avec son apparition dans la prochaine série Marvel du célèbre écrivain Jonathan Hickman.

Un teaser inquiétant pour le futur de Nova

Le dernier teaser de Marvel pour le mystérieux projet de Hickman, intitulé Imperial, présente un casque Nova doré sur un fond rouge avec le slogan « Jonathan Hickman présente la fin du commencement ». Le casque Nova repose sur des débris rocheux avec de la fumée s’échappant, créant une impression de mauvais augure pour notre champion cosmique. Cette semaine est probablement l’une des plus chargées pour Nova, entre le report de sa série Disney+ et sa participation au « projet balayant l’univers » de Hickman, son statut reste incertain sur les deux fronts.

Nova dans le projet Imperial

Le casque Nova de l’artiste Marco Checchetto dans le teaser d’Imperial est doré, couleur portée par le Nova le plus reconnaissable, Richard Rider. Membre des New Warriors et des Gardiens de la Galaxie, Rider a récemment rejoint Storm et son équipe sur Arakko dans X-Men Red et le combat de Jean Grey contre Thanos dans Phoenix. Comme Imperial englobe le vaste côté cosmique de l’Univers Marvel, il est logique que le Nova de Rider fasse partie de la série.

Un changement de stratégie pour Marvel

Lorsque Marvel a changé de stratégie pour ses séries en streaming, cela a eu un impact sur tout ce qui était déjà en cours. En conséquence, Marvel Television a suspendu la production de Nova, Strange Academy et Terror, Inc. Même si ces projets n’ont pas encore reçu le feu vert officiel, ils pourraient voir le jour. Pour l’instant, toutes les ressources sont consacrées à des projets plus proches de leur réalisation, comme la série Disney+ Vision.

Le patron de Marvel Television, Brad Winderbaum, a révélé lors d’une interview avec ComicBook que l’approche de Marvel à la télévision a subi un changement majeur. Désormais, les séries ne recevront le feu vert que si elles peuvent durer plusieurs saisons. Cette approche diffère radicalement du modèle précédent, qui utilisait les projets télévisés pour introduire des personnages et des intrigues pour les futurs films. En dépit de ces changements, il reste un espoir que Nova puisse revenir sur la table à un moment donné.