Nouvelle mise à niveau majeure pour Google TV : découvrez les nouvelles chaînes gratuites disponibles

Profitez de 150 chaînes disponibles sur Google TV FreePlay. Une multitude de contenus est à portée de main pour votre plus grand plaisir. Qu'allez-vous découvrir en premier sur Google TV FreePlay ?

Tl;dr Google TV enrichit son offre de chaînes gratuites avec FreePlay.

FreePlay regroupe désormais 150 chaînes gratuites et financées par la publicité.

Google TV pourrait élargir son offre de médias gratuits sous la bannière FreePlay.

14 nouvelles chaînes FAST ont été ajoutées à l’offre existante.

Google TV étoffe son offre avec FreePlay

Google TV, depuis sa création, n’a cessé d’étoffer son catalogue de chaînes gratuites, financées par la publicité (également appelées chaînes FAST). Aujourd’hui, 150 chaînes ont trouvé leur nouveau foyer sous le nom de FreePlay.

Un changement de nom pour plus de visibilité

Le changement de dénomination a d’abord été observé sur le Google TV streamer le mois dernier. Il est désormais visible sur un nombre croissant de télévisions Android. Selon 9to5Google, les clients aux États-Unis, où ces chaînes gratuites sont actuellement proposées, peuvent trouver la nouvelle marque FreePlay sous l’onglet Live de leur écran d’accueil Google TV sur Chromecast et les télévisions Android de fabricants comme TCL et Hisense.

Un engagement fort envers les chaînes FAST

Ce nouveau branding ne semble pas modifier la manière dont on accède aux offres gratuites de Google TV. Il démontre néanmoins clairement que le géant de la recherche est déterminé à s’investir pleinement dans les chaînes FAST. À l’avenir, nous pourrions voir Google TV intégrer d’autres types de médias gratuits, comme des films et des émissions de télévision de YouTube ou d’autres plateformes de streaming gratuites financées par la publicité, sous sa bannière FreePlay.

Une offre en constante expansion

Google TV a ajouté 14 autres chaînes FAST à sa liste, notamment la Ghost Hunters Channel, Ebony TV, Untold Stories of the ER, et bien d’autres, portant ainsi le nombre total de ses chaînes FAST à un chiffre rond de 150. Pour information, Google TV proposait environ 80 chaînes FAST à son lancement. Ces nouvelles chaînes arrivent tout juste un mois après que Google TV ait ajouté 10 autres chaînes FAST à son offre gratuite.

Google TV donne également accès à certains des meilleurs services de streaming gratuits sur le marché, comme Pluto TV, Tubi, et Plex. Cependant, aucune information n’a encore été communiquée quant à la disponibilité de ces chaînes pour les audiences internationales.