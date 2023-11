Nouvelle mise à jour Instagram : des filtres inédits et outils de montage vidéo pour les créateurs de contenu

Il est également possible de transformer vos Reels et Stories en stickers personnalisés. Voyez-vous d'autres utilisations créatives pour ces stickers ?

Une mise à jour robuste pour Instagram

Avis aux adeptes d’Instagram, une mise à jour robuste de l’application est en cours de déploiement, offrant de nouvelles fonctionnalités enrichissantes pour les créateurs de contenu. En effet, cette mise à jour présente de nouvelles manières de créer, de partager et de suivre le contenu.

Améliorations pour l’outil photo et vidéo

Parmi les améliorations notables, nous retrouvons de nouveaux filtres pour l’appareil photo, offrant des options allant de “subtiles modifications de couleurs” à des options plus expressives et stylisées. Par ailleurs, des améliorations mineures de l’outil photo ont été apportées pour faciliter la recherche lors de l’édition. Ces améliorations comprennent des aperçus mis à jour, une fonction de recherche affinée et même la possibilité de zoomer.

Quant à l’édition vidéo, Instagram a introduit un nouvel outil d’annulation/rétablissement qui, sans surprise, permet d’annuler et de rétablir des actions en appuyant sur un bouton. La possibilité de redimensionner, recadrer et pivoter des clips individuels fait également partie du processus d’édition testé par Instagram, tout comme la possibilité de tirer des clips audio d’un espace média pour accompagner un Reel.

Des fonctionnalités de texte et de collage

En ce qui concerne les fonctionnalités de texte, l’application propose désormais dix nouvelles voix anglaises pour la fonction texte-parole (disponibles uniquement dans certains pays pour l’instant). De plus, six nouvelles polices et styles de texte sont disponibles pour ajouter des sous-titres sur vos reels ou stories, en plus des contours en gras qui devraient rendre votre texte plus visible.

Des outils de suivi pour les créateurs

Enfin, Instagram met également à disposition des outils actualisés pour permettre aux créateurs de suivre leur progression. Par exemple, le graphique de rétention permettra d’obtenir une insight momentanée du nombre de personnes regardant votre contenu.