Nouvelle mise à jour de Google Photos : partagez vos images plus facilement !

La nouvelle mise à jour de Google Photos simplifie le partage d'images - voici comment ça fonctionne.

Tl;dr Google Photos modifie l’accès à l’activité des albums partagés.

Une icône de cloche remplace l’icône Personnes uniquement sur Android.

L’IA Gemini est intégrée pour améliorer l’expérience utilisateur.

Google Photos : un changement majeur dans l’accès aux albums partagés

Google Photos, l’application de stockage de photos et de vidéos de Google, a commencé à déployer une nouvelle mise à jour qui modifie la manière dont les utilisateurs accèdent à l’activité sur les albums partagés.

Remplacement de l’icône « Personnes » par une « Cloche »

Selon 9to5 Google, la version la plus récente de l’application a remplacé l’icône « Personnes », qui offrait plusieurs raccourcis pour la création d’albums partagés, par une icône de « Cloche ». Cette dernière donne accès à un flux de mises à jour comprenant des images partagées, des conversations et des liens. Une modification qui semble pour l’instant se limiter aux appareils Android.

Cette modification n’est pas surprenante, l’icône de la « Cloche » étant couramment utilisée dans les applications Google, comme Google Home et Play Store. Le fait de placer les « Conversations » dans une position moins évidente peut être surprenant, mais compte tenu de la multitude d’applications de messagerie disponibles, il s’agit probablement de l’une des fonctionnalités les moins utilisées.

L’IA Gemini pour une meilleure expérience utilisateur

Au-delà des changements d’interface utilisateur, Google Photos s’améliore également en termes d’ergonomie grâce à l’intégration de l’IA Gemini. Cette dernière comprend une nouvelle fonctionnalité « Ask Photos » qui, selon les rapports, facilitera plus que jamais la compréhension du contexte de votre galerie. De plus, Gemini pourrait également narrer vos « Souvenirs » sur Google Photos, générant ainsi des souvenirs avec une narration pouvant heureusement être désactivée.

Google travaille constamment à l’amélioration de ses fonctionnalités, bien que ces changements ne soient pas toujours appréciés de tous.