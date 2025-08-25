Nouvelle annonce concernant l’annulation de cette série d’animation Disney

La série animée de Disney, particulièrement appréciée des fans, vient de faire le point sur son avenir. Les créateurs ont annoncé une mise à jour importante concernant l’annulation du programme, suscitant réactions et interrogations au sein de la communauté.

Tl;dr StuGo n’est ni annulée, ni renouvelée à ce jour.

n’est ni annulée, ni renouvelée à ce jour. Le sort de la série dépend de ses audiences sur Disney+.

L’aventure décalée séduit par son univers et son équipe créative.

Un avenir incertain pour StuGo chez Disney

L’animation chez Disney demeure un terrain mouvant, même pour les séries les plus prometteuses. Après des arrêts abrupts pour des titres comme Primos ou Tiana, c’est désormais au tour de StuGo d’être en suspens. La création signée par Ryan Gillis, centrée sur un faux camp d’été orchestré par une scientifique loufoque, avait pourtant fait sensation lors de sa diffusion sur la chaîne américaine en janvier dernier avant d’arriver cet été sur la plateforme Disney+. Pourtant, l’incertitude règne toujours sur son futur.

L’attente du verdict : audiences décisives

C’est via un message diffusé sur le réseau BlueSky que le créateur a brisé le silence. « Not cancelled yet! Not in production either! Just waiting for the numbers, then a decision. Either way, thanks for caring/streaming the show! », a précisé Ryan Gillis. Traduction : la série n’est ni reconduite, ni abandonnée ; tout dépendra des chiffres d’audience récoltés sur la plateforme. Un répit fragile face à une politique éditoriale où seules les performances semblent faire foi.

Une aventure originale portée par une équipe solide

Si StuGo retient autant l’attention, ce n’est pas un hasard. La série entraîne six collégiens piégés dans un camp estival imaginaire où ils croisent aussi bien des lamantins télépathes que des champignons géants belliqueux — une odyssée surréaliste à laquelle participent :

Tania Gunadi , Zosia Mamet , Zach Reino , et d’autres talents reconnus du doublage.

, , , et d’autres talents reconnus du doublage. Lorraine Toussaint , qui prête sa voix à l’énigmatique Dr Lullah.

, qui prête sa voix à l’énigmatique Dr Lullah. Sunil Hall, co-producteur exécutif ayant œuvré sur Gravity Falls.

Craig Lewis, scénariste aguerri passé par des classiques tels que The Powerpuff Girls.

À suivre : fin ouverte et espoirs de retour

La saison inaugurale s’est conclue sans véritable épilogue, laissant le champ libre à d’éventuelles suites scénaristiques. Reste désormais à voir si le public répondra suffisamment présent pour offrir à cette aventure singulière le renouvellement tant espéré. Sur ce terrain où l’avenir s’écrit au conditionnel, le soutien des fans pourrait bien faire toute la différence.