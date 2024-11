Nouvel aperçu du Spécial Noël de Doctor Who : un ennemi connu et des dinosaures en vue !

Un nouvel aperçu du Spécial Noël de Doctor Who révèle un ennemi familier... et des dinosaures !

Tl;dr Le premier aperçu du Spécial de Noël de Doctor Who promet des dinosaures et le retour de la Corporation Villengard.

La Corporation Villengard, connue pour ses machinations, semble vouloir créer une étoile, malgré les dangers potentiels.

L’épisode « Joy to the World » sera diffusé le 25 décembre sur Disney Plus aux États-Unis et BBC One et BBC iPlayer au Royaume-Uni.

Un aperçu prometteur du Spécial de Noël de Doctor Who

Les premières images du tant attendu Spécial de Noël de Doctor Who ont été révélées, offrant des indices sur un épisode qui semble être un mélange passionnant de science-fiction et de dinosaures. L’intrigue met en scène le retour de la mystérieuse Corporation Villengard.

La Corporation Villengard fait son retour

Dans la bande-annonce, le Docteur, incarné par Ncuti Gatwa, et le nouveau personnage de Nicola Coughlan, Joy, se retrouvent face à un étrange dispositif appartenant à la Corporation Villengard. « Là où il y a une corporation, il y a des relations publiques », déclare le Docteur. Villengard est décrite comme le « plus grand fabricant d’armes de l’histoire enregistrée » et des « ennemis très anciens » du Docteur.

Que trame la Corporation Villengard ?

Cette fois, il semble que la Corporation Villengard ait des ambitions encore plus grandes. Joy s’interroge : « Pourquoi un fabricant d’armes voudrait-il créer une étoile ? » Le Docteur répond qu’un tel exploit détruirait le monde, mais se montre optimiste quant à la capacité de la corporation à mener à bien ce projet. L’apparition soudaine d’un dinosaure suggère cependant qu’ils sont déjà en route…

Bientôt à l’écran

L’épisode « Joy to the World » sera diffusé le 25 décembre sur Disney Plus aux États-Unis et sur BBC One et BBC iPlayer au Royaume-Uni. En attendant, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures nouvelles séries télévisées de 2024.