Les films et séries à découvrir sur HBO et Max

Découvrez toutes les nouveautés à voir sur HBO et Max.

Tl;dr Le retour de The White Lotus sur Max en février 2025.

We Live in Time sortira le 7 février 2025.

Une multitude de séries, films et sports en direct ajoutés à Max en février 2025.

The White Lotus revient sur les écrans

« The White Lotus », l’une des séries les plus populaires de HBO, revient pour une troisième saison. Depuis la diffusion de la première saison en 2021, la série a captivé les téléspectateurs avec son intrigue mystérieuse et son casting talentueux. Cette saison, nous sommes transportés dans le resort White Lotus en Thaïlande, introduisant une nouvelle troupe de personnages et un tout nouveau mystère à résoudre.

Un film romantique à ne pas manquer

En plus de la série, Max offre également une nouveauté pour les amateurs de cinéma. Le film romantique de A24, « We Live in Time », sortira en streaming le 7 février. Ce film, très attendu par les amateurs du genre, promet des émotions fortes et des performances remarquables de ses acteurs principaux, Florence Pugh et Andrew Garfield.

Plus de nouveautés à découvrir sur Max

Outre ces deux points forts, il y a une multitude de nouvelles émissions originales, de films de bibliothèque et de sports en direct à découvrir sur Max ce mois-ci. Que vous soyez un fervent supporter de sport ou un cinéphile passionné, Max a quelque chose pour vous en réserve en février 2025. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir du nouveau contenu passionnant, éducatif et divertissant.