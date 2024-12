Nouveautés d’iOS 18.2 : découvrez les innovations d’Apple Intelligence

Voici les nouvelles fonctionnalités passionnantes de la mise à jour iOS 18.2 d'Apple Intelligence, conçue pour améliorer votre expérience utilisateur sur votre iPhone.

Tl;dr Apple Intelligence intègre de nouvelles fonctionnalités IA sur divers appareils Apple.

Des fonctionnalités telles que Genmoji, Image Playground et ChatGPT seront disponibles.

Les utilisateurs doivent avoir un appareil compatible et être sur la liste d’attente pour accéder aux fonctionnalités.

La nouvelle vague d’Apple Intelligence

Apple Intelligence a fait sensation lors de la conférence mondiale des développeurs d’Apple en juin. Aujourd’hui, une première vague de fonctionnalités est en cours de déploiement, avec iOS 18.2 apportant un ensemble plus conséquent de fonctionnalités Apple Intelligence. Parmi celles-ci, on trouve Genmoji, Image Playground et l’intégration de ChatGPT sur la suite d’appareils d’Apple.

Pour explorer ces nouvelles fonctionnalités d’IA, les utilisateurs doivent disposer d’un appareil compatible et exécuter l’iOS 18.1 actuel, l’iPadOS 18.1 ou macOS 15.1. Ensuite, il suffit de rejoindre la liste d’attente dans l’application Settings. L’accès est généralement accordé en quelques heures. Une notification est envoyée pour signaler que l’activation est prête sur l’appareil.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités ?

Des outils d’écriture aux nouvelles additions à l’application Photos, en passant par les notifications résumées, de nombreuses fonctionnalités Apple Intelligence seront accessibles ce mois-ci et au-delà. Voici ce que les utilisateurs peuvent attendre :

Genmoji : Il sera possible de créer des émojis personnalisés, appelés Genmoji, en utilisant des photos d’amis et de famille ou en tapant une description de ce que l’on souhaite.

Il sera possible de créer des émojis personnalisés, appelés Genmoji, en utilisant des photos d’amis et de famille ou en tapant une description de ce que l’on souhaite. Image Playground : Cet outil permettra de créer rapidement des images amusantes, comme se transformer en personnage de dessin animé, et de proposer une nouvelle image basée sur la description donnée.

Cet outil permettra de créer rapidement des images amusantes, comme se transformer en personnage de dessin animé, et de proposer une nouvelle image basée sur la description donnée. Intégration ChatGPT : Cet outil d’IA bien connu sera intégré aux outils d’écriture et à Siri pour aider à répondre aux demandes. Par exemple, si vous demandez à Siri des informations sur un certain document, ChatGPT peut aider. Comme toujours, Apple privilégie la confidentialité : l’utilisateur sera toujours informé avant que ses informations ne soient partagées et il contrôlera quand elles seront utilisées.

Compatibilité des appareils avec Apple Intelligence

La compatibilité avec Apple Intelligence est principalement limitée aux iPhone récents, ainsi qu’aux Macs et iPad équipés des puces Apple Silicon M-series d’Apple. Parmi ces appareils, on trouve les iPhone 16 et 15 Pro, ainsi que l’iPad Pro : M1 et plus récent, et le MacBook Air : M1 et plus récent.

Support des langues et régions par Apple Intelligence

Pour utiliser Apple Intelligence sur un appareil compatible, assurez-vous que la langue de Siri est réglée sur l’anglais américain. Cela devrait fonctionner pour la plupart des régions du monde. À partir de décembre, le support de la langue anglaise sera disponible pour l’Australie, le Canada, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni.