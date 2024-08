Nouveau succès de Neuralink avec l’implantation de sa puce dans le cerveau d’un deuxième patient

"Je ne veux pas porter malheur, mais il semble que tout se soit merveilleusement bien passé", a déclaré Elon Musk.

TL;DR Un deuxième patient a reçu l’implant cerveau Neuralink.

L’implant permet aux patients avec des blessures de la moelle épinière d’utiliser Internet et de jouer à des jeux vidéo sans avoir à se servir de leurs mains.

Musk s’attend à voir jusqu’à huit autres patients recevoir l’implant d’ici à 2024.

Un deuxième patient reçoit l’implant Neuralink

Ce week-end, Elon Musk a annoncé lors d’un podcast présenté par Lex Fridman que la deuxième implantation humaine du cerveau avec Neuralink avait été réalisée avec succès. Ses propos, relayés par Reuters, n’ont néanmoins pas précisé l’identité du patient ou la date exacte de cette chirurgie.

Ce que l’implantation Neuralink signifie

L’ambitieux projet de Musk donne une nouvelle autonomie aux personnes atteintes de blessures à la moelle épinière. Grâce à l’implant, ces patients pourront utiliser le web, jouer à des jeux vidéo et même contrôler des dispositifs électroniques simplement par la pensée.

Un progrès opérationnel

Sur les 1 024 électrodes implantées dans le cerveau du patient, « 400 sont fonctionnelles », a confirmé Musk, qui voit en cette réussite un pas de plus vers la réalisation de son projet Neuralink. « Je ne veux pas porter la poisse, mais ça semble très bien s’être passé. Nous avons beaucoup de signaux, beaucoup d’électrodes. Ça marche vraiment bien », a-t-il ajouté.

Des améliorations toujours en cours

Les premières étapes n’ont pas été sans problème. Nolan Arbaugh, le premier patient à recevoir l’implant Neuralink, a subi une rétraction de certaines électrodes après la chirurgie. Une difficulté partiellement résolue en ajustant l’algorithme pour rendre les implants plus sensibles et en implantant les fils plus profondément dans le cerveau du patient lors de la deuxième procédure.

Malgré les défis initiaux, Neuralink continue d’attirer une foule d’adeptes. La société a annoncé avoir reçu plus de 1 000 propositions de bénévoles pour le deuxième essai chirurgical. Elon Musk lui-même reste optimiste, espérant pouvoir intégrer des micropuces dans une poignée d’autres patients d’ici à 2024.