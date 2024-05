Neuralink va implanter son dispositif cérébral sur un autre patient

La société a, semble-t-il, été autorisée par la FDA pour une seconde procédure. Que nous réserve cette nouvelle intervention ?

Dans une avancée significative, Neuralink, fondée par Elon Musk, s’apprête à implanter chirurgicalement son dispositif innovant dans le cerveau d’un second patient, selon le Wall Street Journal. Cette annonce tant attendue survient quelques mois après que Noland Arbaugh soit devenu le premier humain à recevoir cet implant cérébral révolutionnaire.

Elon Musk en personne a déclaré la semaine dernière que la société était désormais en phase de “recrutement pour le second participant” de l’essai. L’appel à candidatures fait suite au lancement, l’année dernière, de leur premier essai clinique avec comme objectif de faire bénéficier de cette avancée technologique les personnes atteintes de maladies telles que la SLA, les lésions de la moelle épinière ou d’autres conditions provoquant une quadriplégie.

Redefining the boundaries of human capability requires pioneers.

If you have quadriplegia and want to explore new ways of controlling your computer, we invite you to participate in our clinical trial. pic.twitter.com/svqfAkVV1M

— Neuralink (@neuralink) May 16, 2024