Nouveau mode de difficulté dans “Stardew Valley” : vos sauvegardes seront détruites si vous utilisez un guide !

Il s'agit encore d'une situation où la réalité semble imiter l'art dans l'industrie du jeu vidéo.

Tl;dr Un joueur de Stardew Valley crée une option “hardcore”.

Le mode supprime les sauvegardes si un guide est utilisé.

L’idée est inspirée d’un article satirique sur le mode “hardcore”.

Utiliser le guide sur un autre appareil évite la suppression.

Un défi majeur pour les joueurs de Stardew Valley

Dans un monde où de nombreux joueurs s’essayent à des modes de jeux de plus en plus difficiles, l’esprit de compétition continue de croître. Récemment, un joueur de Stardew Valley a franchi une étape supplémentaire en créant une option “hardcore” qui pourrait décourager même les plus endurcis.

Une surprise pour les utilisateurs de guides

Qu’est-ce qui rend cette option si redoutable ? Selon une information relayée par GamesRadar, le mode de jeu conçu par l’ingénieur logiciel Sylvie Nightshade supprime les fichiers sauvegardés de tout joueur qui consulte un guide en jouant. Cette nouvelle modalité a été mise en place le 21 juin suite à la lecture par Nightshade d’une publication satirique de Hard Drive, qui moquait l’idée d’un mode “hardcore” dans Stardew Valley punissant ceux qui consultent le Wiki du jeu.

Mode “hardcore” : un développement curieux

Le fonctionnement de ce mod est simple, mais brutal : pendant que Stardew Valley est en cours d’exécution, il scanne le titre de chaque fenêtre ou onglet ouvert. Si le libellé “Stardew Valley Wiki” apparaît dans le titre de l’un d’entre eux, toutes les réalisations du joueur sont effacées. En bonus, l’onglet du navigateur où le Wiki a été trouvé est également fermé.

Éviter la perte

Pour ceux qui aiment les défis, l’astuce pour éviter l’effacement est simple. Jouez à Stardew Valley en mode “hardcore” sur votre ordinateur, mais utilisez le guide sur votre téléphone, vous ne courrez aucun risque.

De toute évidence, cette évolution du mode “hardcore” apporte un niveau inédit de défi et d’engagement pour les joueurs de Stardew Valley. Il sera intéressant de voir comment la communauté répond à ce défi inattendu.