Nouveau jeu de Valve : 16K joueurs simultanément, avant même son existence officielle !

D'une manière ou d'une autre, le jeu de tir MOBA "Deadlock" grimpe rapidement dans les classements.

La prochaine surprise de Valve

Décidément, Valve sait tenir en haleine sa communauté de gamers. La compagnie n’a pas encore officialisé le lancement, mais tout porte à croire qu’un nouveau jeu nommé Deadlock est en préparation. D’ailleurs, ce dernier a déjà enregistré plus de 16 000 joueurs simultanés le week-end dernier.

Deadlock, le « prochain Dota »

Alors, à quoi ressemble Deadlock ? Selon des rapports, le jeu serait un MOBA shooter compétitif. Tyler McVicker, un journaliste spécialisé dans le suivi de Valve, l’a qualifié de « prochain Dota ». Valve crée Deadlock avec IceFrog, un génie anonyme à l’origine du mod Defense of the Ancients de Warcraft III: Reign of Chaos qui était à la base de la folie Dota.

Since testers started sharing Deadlock screenshots all over the place, here's ones I can verify, featuring one of the heroes called Grey Talon. pic.twitter.com/KdZSRxObSz — ‎Gabe Follower (@gabefollower) May 17, 2024

Un cocktail de références

Le nouveau-né de Valve serait un mélange de « Valorant, Overwatch, Dota 2 et Team Fortress 2« , selon McVicker. En effet, les joueurs de Deadlock peuvent s’attendre à évoluer dans un univers mêlant les genres fantasy et steampunk, selon les screenshots divulgués récemment. On retrouve même des éléments rappelant Bioshock Infinite, comme l’utilisation de rails célestes.

Une annonce officielle imminente ?

Malgré l’absence d’une annonce officielle, Valve a déposé la marque Deadlock en juin dernier. Avec plus de 16 000 joueurs actifs en simultané, il est probable que le mystère autour de ce jeu se lève très bientôt, au grand bonheur des gamers. Restons donc à l’affut de toute information sur Deadlock !