Notion accueille une IA pour écrire des posts, générer des listes de choses à faire et autre

Notion lance Notion AI, une intelligence artificielle pour générer du contenu. Parfait pour le syndrome de la page blanche, par exemple.

Notion, l’entreprise à qui l’on doit l’app de prise de notes si populaire du même nom, a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité baptisée Notion IA qui utilise une intelligence artificielle pour écrire des notes et autre contenu.

The Verge a eu la chance de pouvoir utiliser le logiciel avant l’annonce officielle d’aujourd’hui. L’interface est des plus simples. Il faut, dans un premier temps, sélectionner le type de contenu que vous souhaitez écrire parmi une liste. Dans les options, post de blog, email marketing ou liste de choses à faire. Donnez ensuite au logiciel une description explicite, cliquez sur le bouton Générer et regardez l’algorithme créer du texte en temps réel.

À en juger par les écrits produits pour The Verge, l’outil a besoin, comme d’autres intelligences artificielles du même genre, d’un maximum d’éléments de la part de l’utilisateur quant à ce qu’il souhaite obtenir. Par exemple, lorsque le journal a demandé à Notion AI d’écrire un post de blog sur l’état de l’industrie des smartwatches, le contenu généré faisait mention de l’Apple Watch 4, de la Samsung Galaxy Watch et de Tizen. Autrement dit, l’intelligence artificielle a écrit sur la situation du marché en 2018, pas celle d’aujourd’hui.

Parfait pour le syndrome de la page blanche

Le PDG de Notion, Ivan Zhao, a rapidement admis que la fonctionnalité est en cours d’élaboration. Elle est actuellement décrite comme en version alpha, sans aucune date de disponibilité précise. Pour essayer Notion AI, il vous faut vous inscrire sur la liste d’attente et attendre de recevoir une invitation de l’entreprise. Quant à savoir à qui cet outil se destine, sachez que Ivan Zhao voit en cet algorithme une aide pour celles et ceux qui ont des difficultés à démarrer lorsqu’ils doivent écrire sur un sujet précis. L’idée n’est pas véritablement de produire un papier prêt à être publié tel quel, mais cela pourrait donner un premier jet, à modifier et approfondir avant que vous n’en soyez suffisamment satisfait(e) pour le partager. Ivan Zhao suggère que ce logiciel pourrait aussi être pratique pour les brainstorming et traductions de textes que vous avez écrits.

“La vérité est que, parfois, nous sommes tous coincés. Dans ces situations, Notion AI peut vous aider à écrire”, explique Notion dans une vidéo promotionnelle d’une minute partagée par l’entreprise. Avec le lancement d’aujourd’hui, Notion AI est gratuit, mais la société précise qu’elle pourrait être payante à l’avenir. L’entreprise explique aussi qu’elle ouvrira la fonctionnalité à davantage de testeurs dans les semaines et mois à venir.