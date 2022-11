Le dernier robot d’Amazon utilise l’intelligence artificielle pour identifier les objets

Amazon dévoile un nouveau robot intelligent pour ses entrepôts. Sparrow utilise l'IA pour identifier des articles.

Amazon a dévoilé son dernier robot en date pour les entrepôts. Selon ses propres mots, “Sparrow est le premier système robotique dans nos entrepôts capable de détecter, sélectionner et gérer les produits individuels dans notre inventaire.” Ce bras robotisé utilise l’intelligence artificielle et la vision par ordinateur pour reconnaître et gérer des millions d’objets, toujours selon le communiqué d’Amazon.

Amazon dévoile un nouveau robot intelligent pour ses entrepôts

Le géant américain explique que, en utilisant des robots dans ses entrepôts, il est en mesure de gérer ses opérations de manière plus sûre et plus efficiente. “Sparrow s’occupera des tâches répétitives, permettant à nos employés de concentrer leur temps et leur énergie sur d’autres choses, tout en profitant d’une sécurité accrue”, déclare Amazon. “Dans le même temps, Sparrow nous aidera à améliorer l’efficience en automatisant une grande part de notre processus d’expédition pour que nous puissions continuer de livrer nos clients.” Et d’ajouter que, grâce au robots, l’entreprise a pu créer plus de 700 nouveaux types de postes.

Amazon n’est pas franchement bien placé en ce qui concerne les conditions de travail de ses employés dans les entrepôts, et plus encore lorsque des robots sont impliqués. En 2020, le magazine Reveal du Center for Investigative Reporting rapportait que, entre 2016 et 2019, le taux de blessures sérieuses reçues par des employés Amazon dans des entrepôts automatisés était 50 % plus élevé que dans des entrepôts sans robot.

Sparrow utilise l’IA pour identifier des articles

Selon l’article, l’utilisation de robots a conduit Amazon à augmenter les quotas des employés, demandant à certains de scanner jusqu’à 400 articles par heure alors qu’ils ne devaient en faire que 100 auparavant. “Les données coïncident avec les comptes de salariés Amazon dans les entrepôts et d’autres professionnels de la sécurité qui ont utilisé les robots pour augmenter les quotas de production au point où les humains ne peuvent suivre sans se mettre en danger”, selon le rapport.

En juillet dernier, le gouvernement américain enquêtait sur Amazon suite à des accusations de conditions de travail dangereuses. L’Occupational Safety and Health Administration avait mené des inspections qui étaient “liées, entre autre chose, au rythme de travail d’Amazon pour ses employés dans les entrepôts.”

Amazon a révélé Sparrow alors que nombre de salariés se syndiquent aux quatre coins des États-Unis, avec des robots qui les remplacent, parfois. En mars, des employés du centre JFK8 de Staten Island ont voté pour créer un syndicat, devenant le premier entrepôt Amazon à le faire. L’entreprise a remis en cause les résultats de ce vote. Plus récemment, des salariés d’un entrepôt d’Albanie, New York, avaient, eux, voté contre après qu’Amazon avait réalisé une campagne anti-syndicalisation.