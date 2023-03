Nothing dévoilera officiellement ses écouteurs Ear 2 le 22 mars

Nothing officialisera ses écouteurs Ear 2 le 22 mars. Pour l'heure, nous n'en savons pas énormément concernant cette deuxième génération.

Celles et ceux qui attendent impatiemment d’en savoir davantage concernant les prochains écouteurs de Nothing n’ont plus beaucoup à attendre. En effet, l’entreprise a annoncé qu’elle dévoilera officiellement ses Ear 2 le 22 mars prochain. L’événement est prévu à 16 h, heure française, ce même jour, et vous pourrez le suivre en direct depuis le site web de Nothing. D’ailleurs, selon ce même site, il faut s’attendre à un “meilleur son” et une “plus grande clarté” grâce à ses Ear 2.

Le dernier teaser en date pour ces Ear 2 suggère que l’étui de recharge conservera cette esthétique transparente chère à la marque et déjà adoptée dans d’autres produits à ce jour. L’image montre un scarabée poussant vers l’extérieur du cadre ce qui semble être l’étui de recharge en question. Les entreprises du fondateur Carl Pei ont une prédilection pour la communication au compte-goutte des informations des futurs produits. De fait, nous devrions en savoir davantage avant d’arriver au 22 mars à 16 heures.

Nothing avait commercialisé ses Ear 1 à l’été 2021. Après sa première paire d’écouteurs, la marque lançait l’année dernière ses Ear Stick. Les Ear 2, quant à eux, représenteront le quatrième produit de l’entreprise dans la mesure où le Phone 1 a été lancé en 2022.

En fin d’année dernière, plusieurs rumeurs indiquaient que Nothing pourrait travailler sur des écouteurs différents, lesquels seraient proposés sous une autre marque. Dans le firmware du Nothing Phone 1, on trouvait notamment des références à des écouteurs Particles by XO il y a quelques mois. Des rendus suggéraient que ces écouteurs pourraient avoir un design en forme de cacahuète. Sera-ce le cas ? Pour le savoir, il faudra patienter encore quelques semaines et suivre l’événement officiel de la marque. Rendez-vous donc le 2 mars à 16 heures. Encore un peu de patience !