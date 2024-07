Noplace, une application de réseau social qui n’est pas sans rappeler MySpace

Noplace est une récente application de réseau social qui fait parler d'elle depuis qu'elle est accessible à qui en a envie. L'expérience n'est pas sans rappeler le MySpace d'autrefois. Présentation.

Noplace est une nouvelle app de réseau social qui a intégré le top des apps de l’Apple Store lorsqu’elle passée de sur invitation uniquement à accessible à tous. Noplace, qui se décrit comme le « MySpace pour la Génération Z », vaut-il le coup ? Voici tout ce qu’il vous faut savoir avant de vous lancer, ou pas, sur cet énième réseau social.

Qu’est-ce que Noplace ?

Noplace est lumineux, coloré et promet de connecter les gens partageant des intérêts communs. Vous avez une page de profil, que vous pouvez personnaliser en changeant les couleurs et même les encadrés autour des textes. Comme le bon vieux Facebook, il y a un « mur » sur lequel vos amis peuvent vous écrire des messages publics. Comme LiveJournal, il y a des sections dans le profil pour raconter ce que vous mangez, ce que vous écoutez, ce que vous faites. Comme MySpace, vous pouvez classer publiquement vos meilleurs amis. Comme n’importe quelle autre plateforme, il y a une messagerie directe. Et comme X, il y a un onglet dans lequel vous pouvez publier ce que vous pensez ou ressentez et des inconnus peuvent répondre.

Difficile cependant de bien comprendre comment l’app connecte les gens ayant les mêmes centres d’intérêt. Sur Noplace, ceux-ci sont baptisés « étoiles ». Sélectionnez-en quelques-uns dans les différentes catégories ou créez les vôtres. Mais il ne semble pas possible de trouver des gens ayant ces mêmes étoiles ou interagir avec eux. Ils apparaissent simplement sur votre profil.

Décrire ainsi tout ce que vous faites vous fera replonger dans les années 2000. Et pour faire augmenter votre « niveau », vous devez interagir toujours plus avec l’app, avec les autres profils donc. Il semblerait qu’il y ait beaucoup d’adolescents ou jeunes adultes. Vous pouvez aussi inviter vos amis, bien sûr. Tapotez simplement sur le bouton « inviter des amis » dans la barre de recherche et envoyez-leur une invitation. Sachez cependant qu’à l’heure d’écrire ces lignes, il n’existe pas d’application Android pour Noplace.

Quant au contenu des publications en lui-même, on trouve de tout, mais il faut bien admettre que la tendance est au contenu que l’on pouvait publier et trouver sur les réseaux sociaux il y a 20 ans.

Devriez-vous rejoindre Noplace ?

La réponse est… non, si vous êtes un adulte, ou tout du moins, pas tout de suite. Le problème de cette app, en l’état, est qu’il n’y a pas de distinction entre les jeunes et les adultes. Tout le monde publie dans le même fil et il n’est pas possible de trier et trouver des gens qui vous ressemblent. J’ai pu atteindre le Niveau 3 simplement en postant un peu, mais l’ennui est vite arrivé. Constamment mettre à jour son profil pour tout raconter de sa vie ne plaira pas à tout le monde, a fortiori quand n’importe qui, ou presque, peut lire.

Le potentiel est là, et l’expérience peut être sympathique pendant un moment. Les adultes finiront par arriver sur ce réseau et l’ensemble serait plus intéressant pour ces mêmes adultes. Il y a un intérêt certain à revenir aux racines des réseaux sociaux, à partager tout et rien, mais pour l’heure, il n’est pas possible de publier des liens ou des photos. Il n’y a rien de mature ou de constructif à découvrir. Il est impossible de créer un lien avec quelqu’un qui a les mêmes centres d’intérêt. Malgré le fait que tout le monde publie ensemble, on se sent un peu seul, tout du moins pour celles et ceux qui ont connu les premières années des réseaux sociaux.