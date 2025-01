Nintendo Switch 2 : un nouveau brevet révèle des capacités d’upscaling

Des informations cruciales concernant les spécifications de la nouvelle Nintendo Switch 2 pourraient avoir été dévoilées. Un nouveau brevet révèle en effet que la console pourrait bénéficier de capacités d'upscaling, promettant ainsi une expérience de jeu améliorée.

Le mystère de la Nintendo Switch 2 se dévoile

La Nintendo Switch 2, dont la sortie est très attendue, est au centre des spéculations. Les fuites se multiplient et la plus récente concerne la carte mère de la console, révélée sur Reddit.

Un système Nvidia et une augmentation de la RAM ?

Au premier coup d’œil, la fuite révèle deux informations majeures. D’abord, le retour de Nvidia. La Switch 2 semble prête à adopter à nouveau un système sur une puce (SoC) Nvidia. Bien que les détails spécifiques du chip soient encore flous, il semble qu’il soit construit sur le mode 8 nm de Samsung Foundry, tout comme le Nvidia Ampere.

Ensuite, la Switch 2 pourrait bénéficier de 3 fois plus de RAM. Actuellement dotée de 4 Go de RAM, la première version de la Switch a toujours été limitée par cette capacité, malgré la capacité de Nintendo à créer des jeux impressionnants. Cependant, la nouvelle version pourrait voir cette capacité augmenter à 12 Go de RAM, offrant aux développeurs plus de liberté.

Deux ports USB-C en vue ?

Enfin, deux ports USB-C pourraient être intégrés à la console. Cela résoudrait les frustrations liées à la difficulté de jouer sur la Switch tout en la rechargeant. Cependant, l’absence de port pour carte microSD soulève des questions. S’agit-il d’une version préliminaire de la carte mère ou Nintendo envisage-t-il une autre forme d’extension de stockage ?

Une stratégie axée sur l’IA

Si la Switch 2 utilise bien un chip basé sur Nvidia Ampere et 12 Go de RAM, qu’envisage Nintendo ? L’entreprise pourrait nous proposer une version « Nintendo-fied » du DLSS ! En effet, un brevet a été déposé pour un réseau neuronal capable d’augmenter la résolution d’une image de 540p à 1080p, ou de 720p à 4K.

En dépit des nombreuses spéculations et fuites, la Nintendo Switch 2 reste une console mystérieuse et très attendue. Le monde du gaming est en émoi et l’anticipation est à son comble.