Nintendo Switch 2 : un dock amélioré, mais limité à du 30 FPS en 4K ?

Le dock de la Nintendo Switch 2 pourrait limiter les performances de la console hybride à une résolution 4K et une fréquence d'images de 30 FPS.

La Nintendo Switch 2 fait (encore) parler d’elle

Les amateurs de jeux vidéo sont en émoi depuis qu’une importante fuite d’informations concernant la Nintendo Switch 2 a été partagée sur le subreddit r/NintendoSwitch2.

Les détails de la prochaine console révélés ?

L’auteur du post, un Redditor connu sous le pseudonyme de NextHandheld, affirme avoir eu entre les mains la version finale de la console tant attendue de Nintendo. Ce dernier a organisé une session de questions-réponses pour permettre aux utilisateurs curieux d’en savoir plus sur les spécifications techniques et l’apparence de cette nouvelle console.

Des performances qui font débat

Cependant, certains aspects de la fuite ont déçu. En effet, il semblerait que le dock de la Nintendo Switch 2 limite les performances à une résolution 4K et une fréquence d’images de 30 FPS. Si ces informations se révèlent exactes, le dock serait plus puissante que celle de la Switch originale. NextHandheld a révélé que ce fameux dock serait évaluée à 60 watts et proposerait un rechargement de 45W, bien plus élevé que l’original.

Cela pourrait signifier une « meilleure performance » que la Switch actuelle, qui peine déjà avec certains jeux. Des titres comme les simulations sportives d’EA et le NBA de 2K, notamment le dernier opus, ne sont pas des plus performants sur la Switch actuelle.

Des rumeurs sur l’arrivée de Call of Duty

De plus, des rumeurs persistantes laissent entendre que Microsoft pourrait faire arriver Call of Duty sur la Switch 2. Cependant, pour que cela fonctionne correctement, il faudrait que la nouvelle console soit nettement plus puissante que la Switch actuelle.

Il est important de rappeler que toutes ces informations ne sont que des spéculations non vérifiées et doivent être prises avec prudence. Néanmoins, la cohérence des fuites renforce leur crédibilité.