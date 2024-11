Call of Duty: Mobile franchit le cap du milliard de téléchargements

Microsoft a annoncé dans un dépôt précédent que le titre sera progressivement remplacé par Warzone Mobile.

Tl;dr Call of Duty: Mobile dépasse le milliard de téléchargements.

Le jeu ne sera pas abandonné malgré le lancement de Warzone Mobile.

La mise à jour du 5ᵉ anniversaire de CoD: Mobile est datée.

Le succès mondial de Call of Duty: Mobile

Depuis son lancement en 2019, le jeu Call of Duty: Mobile a franchi le cap impressionnant du milliard de téléchargements à travers le monde. Ce jeu pour Android et iOS, produit par Activision, a connu un succès immédiat avec 270 millions de téléchargements dès sa première année de disponibilité.

Un avenir assuré malgré l’arrivée de Warzone Mobile

Malgré les rumeurs d’abandon du jeu suite au lancement de Warzone Mobile, Activision a tenu à rassurer les fans. La firme a en effet annoncé qu’elle continuerait à soutenir Call of Duty: Mobile et qu’elle prévoyait une « route solide » de nouveaux contenus et mises à jour « sur la durée ». Bien que la date de fin du jeu n’ait pas été explicitement mentionnée, cette déclaration laisse présager un avenir prometteur pour le célèbre jeu de tir.

Célébration du 5ᵉ anniversaire avec une mise à jour

Activision a profité du 5ᵉ anniversaire de Call of Duty: Mobile pour annoncer une mise à jour majeure. Cette mise à jour introduit une nouvelle carte pour le mode Battle Royale, nommée Krai. Située au pied de l’Oural, cette carte urbaine dense offre une nouvelle expérience de jeu aux joueurs. Chaque personnage bénéficie d’une résurrection sur la carte et laisse une plaque d’identification à scanner en cas d’élimination. Pour revenir dans le jeu, leur équipe doit atteindre et scanner cette plaque.

En plus de cette nouvelle carte, les joueurs ont également la possibilité d’acheter des passes pour obtenir du contenu lié à l’anniversaire, comme de nouveaux skins d’opérateurs, des plans d’armes et des cartes d’appel.