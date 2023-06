Nintendo promet des transferts plus faciles sur sa prochaine console. Sur ce point, Big N est clairement à la traîne par rapport à Microsoft et Sony.

Nintendo a plutôt mauvaise réputation en ce qui concerne son infrastructure en ligne, souvent bien loin de ce que propose la concurrence en ce qui concerne l’adoption des dernières technologies ou fonctionnalités. Ceci est aussi vrai pour le transfert des données utilisateur entre une vieille console et la nouvelle. Fort heureusement, il semblerait que Big N cherche aujourd’hui à faire mieux sur ce point, et ce, avant le lancement de la prochaine génération.

Nintendo promet des transferts plus faciles sur sa prochaine console

Durant une réunion avec les actionnaires il y a quelques jours, interrogé pour savoir si les achats Nintendo Switch seraient transférés sur les prochaines consoles, le Président et PDG Shuntaro Furukawa déclarait que : “pour la transition de la Nintendo Switch à la prochaine génération de console, nous aimerions faire tout notre possible pour nous assurer que les clients puissent réaliser la transition en toute fluidité grâce à leur compte Nintendo”. Cela laisse entendre que Nintendo réfléchit au moins à permettre aux titres Nintendo Switch achetés via le eShop d’être transférés sur la prochaine génération. Bien évidemment, Nintendo n’a fait aucun commentaire quant à cette future console, laquelle n’a d’ailleurs pas encore été annoncée. Tout ceci est donc à prendre avec des pincettes.

Pour rappel, les jeux de la génération précédente, la Nintendo Wii U, ne pouvaient pas être transférés sur la Switch. En contraste direct avec Sony et Microsoft, chez lesquels la plupart des jeux de la génération précédente fonctionnent sur les nouvelles. Et contrairement à Microsoft et Sony, Nintendo aime changer le design de ses contrôleurs à chaque nouvelle console. Il est donc parfois totalement impossible de faire fonctionner un jeu sur l’ancienne et la nouvelle génération de consoles.

Sur ce point, Big N est clairement à la traîne par rapport à Microsoft et Sony

Quoi qu’il en soit, Nintendo réfléchit à de vraies améliorations sur cet aspect pour sa future console. Ceci a toujours été une déception importante, particulièrement pour les joueurs qui achètent leurs jeux en numérique, que les titres déjà achetés ne soient pas transférés sur la nouvelle console. Et c’est d’autant plus rageant quand on sait que la PlayStation 5 peut lire la plupart des titres PlayStation 4 et que les Xbox Series X|S peuvent lire la plupart des titres de Xbox One et même certains titres Xbox 360. Dans le cas de Microsoft, l’entreprise vous permet même de transférer certains jeux physiques. Nintendo a plusieurs options pour proposer ce transfert des jeux et des données. Quelle que puisse être la prochaine console de Big N, espérons qu’elle fonctionnera avec tous les jeux Switch que les gens ont pu acquérir avec le temps.