Nintendo of America a failli saboter le succès de Pokemon

L'histoire de Pokémon en Occident aurait pu être radicalement différente si Nintendo of America avait eu son mot à dire sur le design des créatures emblématiques. En effet, des changements drastiques étaient envisagés pour des personnages comme Pikachu et Dracaufeu, remettant en question l'essence même de la franchise.

Un changement visuel évité pour Pokémon

Un récent rapport a révélé que Nintendo of America a failli modifier radicalement l’apparence de Pokémon emblématiques tels que Pikachu avant le lancement officiel de la série Pokemon aux États-Unis. Avec ses 1025 créatures, Pokémon est aujourd’hui salué pour son design visuel, une décision qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses si elle avait été validée.

L’immense succès de Pokémon au Japon

La franchise Pokemon a connu un succès phénoménal au Japon. Les premiers jeux de la série, Pokémon Rouge et Vert – ce dernier étant connu sous le nom de Pokémon Bleu en Occident – ont vendu à eux seuls plus de 10 millions d’exemplaires au Japon, se hissant au rang des jeux les plus vendus dans le pays pendant des années. Logiquement, Nintendo of America souhaitait reproduire ce succès aux États-Unis.

Des designs « graffiti » pour conquérir l’Occident ?

Une anecdote intéressante a été repérée par un fan de Pokemon nommé Jack_Hardin. Selon une histoire originellement rapportée par Time Magazine, l’équipe marketing de Nintendo of America avait envisagé de changer complètement le design visuel des Pokemon. Ils pensaient que des designs plus « graffiti » résonneraient mieux avec le public occidental.

Un retour aux origines

L’extrait partagé par Jack_Hardin révèle que les designs originaux étaient considérés comme « trop mignons » pour les américains. L’équipe de Nintendo of America a donc essayé de les retravailler. Le PDG de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, a exprimé son désaccord avec ces nouveaux designs. Heureusement, ces designs ont été abandonnés et les jeux ont été lancés avec leur art original.