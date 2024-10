Nintendo dévoile une nouvelle application musicale pour écouter vos bandes-son de jeux préférés

Nintendo lance une nouvelle application musicale pour écouter les bandes sonores de vos jeux préférés

Tl;dr Nintendo lance une application de musique pour smartphones.

L’application propose des playlists de jeux classiques de Nintendo.

Disponible pour les membres de Nintendo Switch Online dans 45 pays.

Une expérience musicale immersive avec Nintendo

Les mélodies emblématiques des jeux Nintendo résonnent désormais dans une toute nouvelle application mobile. Si vous avez toujours voulu écouter en boucle la bande sonore de la piste Coconut Mall de Mario Kart Wii, votre souhait est maintenant exaucé. Nintendo Music, une application dédiée aux bandes sonores des jeux populaires de la marque, est désormais disponible.

Cette application gratuite est accessible aux membres du service d’abonnement payant Nintendo Switch Online. Elle est compatible avec les appareils Apple fonctionnant sous iOS 16 ou supérieur et les appareils Android avec Android OS 9 ou plus. Actuellement, elle est disponible dans 45 pays.

Des playlists personnalisées pour chaque fan

Les fans de Nintendo peuvent s’immerger dans l’univers de leurs franchises préférées grâce aux playlists basées sur des personnages spécifiques, des moments marquants ou des ambiances particulières. Il est même possible de créer sa propre compilation. « Les fans peuvent écouter des versions étendues ou des boucles de leurs pistes préférées sans interruption pendant une heure », et ce, même hors ligne. En effet, l’application offre la possibilité de télécharger des morceaux à tout moment.

Un catalogue musical en constante évolution

Si la Nintendo Switch 2 n’a pas encore été officiellement annoncée, cette application devrait nous faire patienter. Elle propose des playlists de jeux tels que Super Mario Bros., Animal Crossing, Metroid, Pokemon et bien d’autres. De plus, des musiques de consoles, comme la Nintendo Wii et la Nintendo Switch, y sont également présentées. Des titres des jeux suivants sont notamment inclus :

Animal Crossing: New Horizons

Donkey Kong Country

Fire Emblem: The Blazing Blade

Kirby Star Allies

Mario Kart 8 Deluxe

Metroid Prime

Pikmin 4

Pokémon Scarlet and Pokémon Violet

Splatoon 3

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

La liste est amenée à s’étoffer avec le temps, alors restez à l’écoute des nouveautés de Nintendo Music !