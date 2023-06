Nintendo dévoile de nouveaux Joy-Con aux couleurs pastel. Une option supplémentaire pour les fans, un must-have pour les collectionneurs.

Nintendo a trouvé une jolie solution si votre Switch vous semble quelque peu terne. Ou si vous avez besoin de manettes supplémentaires pour votre prochaine session de Mario Kart. L’entreprise dévoile en effet aujourd’hui de nouvelles manettes Joy-Con, deux combos de couleurs pastel, pour être plus précis, l’un mauve et vert, l’autre rose et jaune. Celles-ci seront disponibles à compter du 30 juin prochain et proposées au tarif habituel de 80 €, comme tous les autres Joy-Con officiels. On retrouvera par ailleurs exactement les mêmes fonctionnalités, avec détection des mouvements et “HD Rumble”.

Nintendo dévoile de nouveaux Joy-Con aux couleurs pastel

Avoir des manettes supplémentaires est presque obligatoire pour de nombreux jeux cultes du catalogue de la société qui offrent de jouer à plusieurs en local. C’est le cas par exemple de Super Smash Bros. Ultimate. Ceci étant dit, une paire de Joy-Con est aussi particulièrement utile pour tous les jeux qui utilisent la détection de mouvement (comme Arms) ou qui se jouent à quatre (comme Mario Kart 8 Deluxe). C’est aussi souvent une bonne idée d’avoir des Joy-Con de différentes couleurs pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté lorsque vient le moment de savoir lequel est le vôtre.

Ces nouveaux modèles ne résoudront pas les problèmes potentiels de drift et vous pourriez plutôt vouloir investir dans une Manette Pro si vous préférez avoir quelque chose de plus conventionnel entre les mains. Et ceci sans compter les nombreuses, et très bonnes, alternatives proposées par les fabricants tiers. Cela permet de proposer une très grande variété et ces nouveaux modèles devraient assurément trouver facilement leur public.

Une option supplémentaire pour les fans, un must-have pour les collectionneurs

Quoi qu’il en soit, vous avez désormais pas moins de six paires de couleurs, la majorité d’entre elles n’ayant pas été disponibles lorsque la Switch a été lancée. La question sera plutôt aujourd’hui de savoir si vous êtes toujours prêt(e) à investir dans la Switch, six ans après son arrivée sur le marché. Quand on aime, on ne compte pas, diront certains.