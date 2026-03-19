Nintendo Switch 2 : la mise à jour 22.0.0 améliore le mode portable

Les anciens jeux gagnent en définition, tandis que la mise à jour ajoute animations, outils de communication et options personnalisées.

Tl;dr Nintendo déploie la mise à jour 22.0.0 pour la Switch 2, avec des annonces récentes autour de jeux et du film The Super Mario Galaxy Movie.

Le nouveau Handheld Mode Boost permet désormais d’afficher les anciens titres en 1080p natif en mode portable, mais désactive certaines fonctionnalités des Joy-Con.

La mise à jour apporte aussi des améliorations annexes : animations de chargement, outils GameChat et options supplémentaires en mode avion.

Une mise à jour majeure pour la Switch 2

La dernière mise à jour du système, la version 22.0.0, vient d’être déployée par Nintendo sur sa console phare, la Switch 2. Si l’année n’a pas encore vu l’arrivée d’un vrai Nintendo Direct, les dernières semaines ont néanmoins été riches en annonces autour de la machine : une date de sortie officielle pour Yoshi and the Mysterious Book, une adaptation surprise de Kena: Bridge of Spirits, sans oublier la diffusion de la bande-annonce finale du très attendu film The Super Mario Galaxy Movie. Mais parmi toutes ces nouveautés, une annonce technique attire particulièrement l’attention des amateurs du jeu nomade.

L’arrivée remarquée du « Handheld Mode Boost »

Point central de cette mise à jour : le nouveau mode Handheld Mode Boost. Jusqu’ici, les jeux issus du catalogue original de la Switch – non optimisés pour la nouvelle génération – s’affichaient avec une définition limitée à 720p lorsqu’ils étaient lancés en mode portable sur la Switch 2. Ce choix technique se traduisait, inévitablement, par une image étirée et parfois brouillée sur l’écran plus généreux (1080p) de la console récente. Dorénavant, le système propose aux utilisateurs d’activer un basculement : ces anciens titres fonctionnent alors comme s’ils étaient lancés en mode TV (docked), donc en 1080p natif même en portatif.

Compatibilité limitée et changements pour les contrôleurs

Il faut toutefois nuancer cet enthousiasme. Si le rendu visuel bénéficie d’un indéniable gain de netteté, et parfois même d’une meilleure fluidité, le recours au « Handheld Mode Boost » implique quelques concessions techniques. En activant cette option dans les paramètres système, la console considère automatiquement les manettes Joy-Con 2 comme un contrôleur Pro classique. Résultat ? Certaines fonctionnalités comme le contrôle par mouvement ou l’utilisation de l’écran tactile sont désactivées. Plusieurs jeux ne pourront donc tout simplement pas être utilisés sous ce nouveau régime : on pense notamment à des titres phares tels que Super Mario Maker 2 ou encore The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, cités par Eurogamer.

Diverses améliorations complémentaires à découvrir

Ce n’est pas tout : cette mouture apporte également son lot d’ajustements annexes, pensés pour enrichir l’expérience utilisateur. Citons parmi eux :

Nouvelles animations lors du chargement d’une carte de jeu virtuelle .

. Nouveaux outils GameChat, améliorant ainsi la communication entre joueurs .

. Options supplémentaires en mode avion, renforçant la personnalisation.

Pour ceux qui souhaitent éplucher l’intégralité des modifications, la liste détaillée des correctifs et nouveautés reste accessible en ligne. Avec ce patch conséquent, Nintendo confirme son ambition : offrir aux possesseurs de Switch 2 une expérience toujours plus adaptée aux usages actuels, quitte à laisser quelques classiques sur le quai du progrès technologique.