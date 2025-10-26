Nike Project Amplify : la chaussure motorisée qui révolutionne le running

La chaussure motorisée Project Amplify de Nike s’inspire du vélo électrique pour transformer l’effort des coureurs.

Tl;dr Nike dévoile Project Amplify, une chaussure motorisée développée avec Dephy, pensée pour réduire l’effort et aider les coureurs à aller plus vite.

L’innovation promet une assistance discrète, à la manière d’un vélo électrique, destinée à démocratiser la performance plutôt qu’à la réserver aux élites.

Mais le concept divise, soulevant déjà le débat sur la frontière entre progrès technologique et tricherie sportive.

Une innovation qui bouscule la course à pied

Depuis l’introduction de la Vaporfly 4%, il y a eu un avant et un après dans le monde de la course à pied. Les records sont tombés, portés par la vague des plaques carbone. Aujourd’hui, Nike tente une nouvelle percée. Avec son projet baptisé Project Amplify, l’équipementier propose la première chaussure motorisée destinée aux coureurs. Un pas de géant ? Peut-être même un bond, tant l’innovation semble vouloir changer la donne pour les sportifs du quotidien.

Project Amplify : quand la technologie rencontre l’effort

Imaginée en partenariat avec le spécialiste de la robotique Dephy, cette chaussure intègre une sangle au mollet, reliée à une semelle dotée d’une plaque carbone, elle-même équipée d’un moteur et d’une courroie de transmission. L’objectif affiché : permettre à chacun d’aller « plus loin et plus vite » en réduisant l’effort fourni. À bien y réfléchir, cette promesse évoque celle des vélos électriques — ouvrir la pratique au plus grand nombre, et rendre la distance moins intimidante.

Accessibilité ou assistance controversée ?

Pour expliquer sa démarche, Michael Donaghu, vice-président Innovation chez Nike, confie : « Project Amplify est né d’une question simple : comment aider les athlètes à se dépasser tout en gardant du plaisir ? ». Plus qu’un gadget réservé aux élites, le dispositif cible avant tout celles et ceux qui rêvent de passer sous la barre symbolique des dix minutes au mile ou d’allonger leur parcours sans craindre l’épuisement. De quoi séduire bon nombre d’amateurs… mais peut-être aussi attiser quelques critiques sur ce que certains jugeront comme une « aide artificielle ».

Parmi les éléments clés mis en avant par Nike :

L’assistance motorisée discrète pour accompagner chaque foulée.

L’ambition de démocratiser l’accès à l’endurance longue distance.

L’expérience utilisateur pensée pour le plaisir avant tout.

Un futur encore incertain mais prometteur

Pour autant, aucune date ni tarif n’ont encore été avancés quant à une éventuelle commercialisation de ce Project Amplify. L’innovation s’inscrit dans un ensemble plus large dévoilé par Nike récemment : chaussures connectées pour stimuler le cerveau, vestes thermorégulatrices ou systèmes textiles rafraîchissants témoignent tous d’une volonté affirmée de repousser les limites du possible. Mais derrière ces annonces spectaculaires pointe aussi une question non résolue : où se situe la frontière entre amélioration technologique et transformation radicale du geste sportif ? La réponse viendra-t-elle du marché… ou des coureurs eux-mêmes ?