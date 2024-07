Nike abandonne l’application de ses baskets futuristes Adapt BB

Il sera toujours possible d'utiliser manuellement ces chaussures à 350 $.

Tl;dr Nike arrête l’édition de ses sneakers auto-laçantes Adapt BB.

L’application Nike Adapt sera retirée des stores en août 2024.

Les chaussures continueront de fonctionner sans l’application.

Cette décision affecte notamment l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Le cas des sneakers auto-laçantes de Nike : Impact de la numérisation sur les produits physiques

Nike, l’un des leaders mondiaux de l’industrie sportive, a récemment surpris avec l’arrêt de l’édition de ses sneakers auto-laçantes, les Adapt BB. Ces chaussures innovantes, d’un style rappelant le film Retour vers le Futur II, sont dotées d’un système de laçage automatique appelé FitAdapt, réglable manuellement ou par une application.

Retrait prochain de l’application Nike Adapt

Dans un document d’aide repéré par The Verge, l’entreprise annonce également la cessation de l’application Nike Adapt. Selon le communiqué, l’application sera retirée des stores Apple et Android dans le monde entier le 6 août 2024. Cependant, pour rassurer les clients, le document précise également : « Ne vous inquiétez pas, vos chaussures Adapt continueront de fonctionner sans l’application ».

Limitations et fonctionnalités résiduelles

Malgré la disparition prochaine de l’application, quelques fonctionnalités essentielles seront conservées. Selon la FAQ de Nike, si l’application est présente sur votre téléphone au moment du retrait, elle « devrait continuer à fonctionner ». Cependant, vous ne pourrez pas la transférer sur un nouvel appareil et les mises à jour futures d’iOS pourraient limiter ou mettre fin à sa fonctionnalité. En cas de suppression de l’application, les chaussures conserveront la dernière couleur de lumière sélectionnée. « Power on, vérifier l’état de la batterie, ajuster votre fit, sauvegarder votre fit, délacer les chaussures et éteindre » seront également disponibles sans l’application.

Conséquences sur l’accessibilité

La fin de l’Adapt représente un coup dur en termes d’accessibilité. Ces chaussures, en effet, voulaient faciliter l’habillement des personnes à mobilité réduite. Ce cas révèle donc les risques inhérents à la liaison étroite entre la technologie physique et les applications : une fois que l’application perd son support, le produit perd en valeur, et il n’y a plus grand-chose à faire.