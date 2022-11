Next Goal Wins : l’histoire de la pire équipe de football du monde est adaptée en film

Le comédien germano-irlandais Michael Fassbender entraîne une mauvaise équipe de football dans Next Goal Wins.

Produit par Imaginarium Productions et distribué par Searchlight Pictures, le film Next Goal Wins du réalisateur Taika Waititi va retracer l’histoire de l’équipe de football des Samoa américaines qui a subi la pire défaite de l’histoire de la Coupe du monde en s’inclinant 31-0 contre l’Australie en 2001. À l’approche de la Coupe du monde 2014, la Fédération des Samoa de football (SFSF) décidée de recruter un entraîneur marginal et malchanceux pour l’aider à renverser son destin.

⚽️ 🔥 @EW exclusive: Michael Fassbender coaches the world's worst soccer team in first look at @taikawaititi's Next Goal Wins, in theaters April 21, 2023. #NextGoalWins pic.twitter.com/OSDoAQzn4T — Searchlight Pictures (@searchlightpics) November 21, 2022

David Greenbaum et Matthew Greenfield, responsables de Searchlight Pictures, ont déclaré :

Taika Waititi est un talent incroyable et un maître dans l’art de faire remonter à la surface l’honnêteté et l’humanité dans n’importe quelle histoire. Nous sommes ravis de travailler à nouveau avec lui sur une histoire vraie aussi extraordinaire de persévérance face à la défaite. Il a rassemblé un formidable groupe d’acteurs, d’artisans et de sportifs pour donner vie à cette histoire unique.

Next Goal Wins, du documentaire au grand écran

Écrit par Iain Morris et Taika Waititi, Next Goal Wins sortira le 21 avril 2023. Le tournage a commencé en 2019 à Honolulu (Hawaï) pour terminer fin 2021 suite à plusieurs reshoots causés par le remplacement d’Armie Hammer par Will Arnett. Le casting est d’ailleurs composé de Michael Fassbender (Thomas Rongen), Oscar Kightley, David Fane, Beulah Koale, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Uli Latukefu, Rachel House, Kaimana (Jaiyah Saelua, premier footballeur non-binaire à avoir joué dans un match de qualification pour la CDM), Elisabeth Moss, Frankie Adams, Rhys Darby, Angus Sampson, Chris Alosio, Sisa Grey, James Gawel et Ativalu Scanlan.

Taika Waititi a récemment expliqué que le film Next Goal Wins est inspiré du documentaire éponyme :

Il y a des années, je l’ai regardé et je n’arrivais pas à croire que je n’avais jamais entendu parler de cette histoire auparavant. Je n’avais jamais fait de film sportif et j’avais vraiment envie de m’y essayer. Il s’agit d’un sport que je ne connais pas très bien. Le rugby est le sport national de la Nouvelle-Zélande, mais il s’agit d’une histoire d’outsiders, et j’adore les histoires d’outsiders. La plupart de mes films portent sur des personnes qui vivent en marge, ou qui sont un peu laissées pour compte, et ce film me convient parfaitement. C’est une histoire vraie, mais on y retrouve tous les éléments des grands films sportifs. C’est en fait le Cool Runnings du football.