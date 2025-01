Netflix offre enfin cette fonctionnalité tant demandée aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad

Découvrez comment elle fonctionne et comment cela améliorera votre expérience de streaming.

Tl;dr Netflix active la fonction téléchargement de saison entière pour iOS.

Cette fonction était auparavant uniquement disponible pour Android.

Le bouton de téléchargement de saison se trouve sous l’information de l’épisode.

Netflix offre plus de flexibilité aux utilisateurs d’iOS

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iOS qui aiment binge-watcher leurs séries préférées sur Netflix. Le géant du streaming a confirmé aujourd’hui (29 janvier) qu’il ajoutait le très demandé bouton de téléchargement de saison pour tous les utilisateurs d’iPhone et d’iPad.

Une fonctionnalité auparavant réservée aux utilisateurs d’Android

Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité, qui était jusqu’alors seulement disponible pour les utilisateurs d’Android, permet aux abonnés Netflix de télécharger une saison entière d’une série en appuyant simplement sur un bouton. Que vous prépariez un long vol ou un voyage en train à travers le pays, cette nouvelle fonctionnalité promet de vous accompagner pendant vos heures de détente en hors-ligne.

Si auparavant, vous deviez télécharger chaque épisode individuellement avant un long voyage, « ce bouton vous permet de tout avoir en un seul clic », a déclaré Netflix dans un communiqué.

Si vous souhaitez utiliser cette nouvelle fonctionnalité de Netflix immédiatement, il suffit de naviguer jusqu’à la page de la série que vous souhaitez regarder et de trouver le bouton de téléchargement de saison, situé sous l’info de l’épisode et à côté de l’option de partage. Un simple clic, et toute la saison de la série que vous souhaitez regarder commence à être téléchargée.

Pour vérifier la progression de votre téléchargement ou gérer/supprimer des épisodes spécifiques, vous trouverez tout dans la section Téléchargements, qui se trouve sous l’onglet Mon Netflix.

Mais attention, il y a une limite au nombre de téléchargements actifs que vous pouvez avoir. Selon le Centre d’aide Netflix, les clients sur un plan sans publicité peuvent avoir jusqu’à 100 téléchargements actifs à la fois, par appareil, en fonction du nombre d’appareils dans votre prochain plan. Les abonnés aux plans avec publicités de Netflix sont limités à seulement 15 téléchargements totaux par mois.

Alors, si vous prévoyez un long voyage et que vous voulez profiter de cette nouvelle astuce Netflix tout de suite, n’oubliez pas de consulter notre guide des meilleures séries Netflix pour vous aider à trouver votre prochaine série à dévorer.