Netflix face à un défi colossal pour l’adaptation en live-action de son prochain Anime

"BET" sera la prochaine adaptation live-action de manga en anglais de Netflix.

Tl;dr BET, la prochaine adaptation live-action de manga en anglais de Netflix.

Le défi majeur sera de reproduire le style visuel distinctif de Kakegurui.

Les précédentes adaptations live-action de Kakegurui ont suivi une approche plus réaliste.

Il reste à voir comment BET rendra ses séquences de jeu excitantes.

Netflix mise sur l’adaptation live de BET

Netflix a eu du succès avec l’adaptation live-action du manga One Piece, évitant les problèmes typiques des remakes hollywoodiens. Le prochain défi du géant du streaming est BET, une autre adaptation live-action de manga. Selon The Hollywood Reporter, Simon Barry, le showrunner de Warrior Nun, est aux commandes de BET, qui mettra en vedette Miku Martineau dans le rôle de Yumeko.

Le défi de l’adaptation live de Kakegurui

BET ne sera pas la première adaptation live-action de Kakegurui. La série manga et anime à succès a été transformée en une série live-action japonaise en deux saisons, qui reprenait l’histoire du matériel source avec quelques modifications. Il y a également eu deux films live-action japonais de Kakegurui, dont l’un racontait l’histoire de l’anime, tandis que la suite racontait une histoire originale.

Le style visuel unique de Kakegurui

Le défi majeur pour BET sera de reproduire le style visuel distinctif de Kakegurui. Le manga et l’anime transforment ce qui est censé être un simple jeu de cartes – ou tout autre type de jeu d’argent – en un combat psychologique dynamique et à enjeux importants entre deux personnages ou plus. Le style visuel de Kakegurui donne une intensité particulière aux séquences de jeu.

Il est possible que BET ne puisse pas reproduire exactement le style visuel de Kakegurui, mais cela ne signifie pas que la série live-action ne peut pas rendre ses scènes de jeu passionnantes. L’utilisation de ralentis, de monologues intérieurs et d’une bande sonore adaptée sont autant de techniques que pourrait utiliser cette nouvelle adaptation pour captiver le public.