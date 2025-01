Netflix diffusera son événement Tudum 2025 sur sa plateforme

En 2025, Netflix prévoit de diffuser en direct son événement Tudum, offrant ainsi à ses abonnés du monde entier un accès exclusif à ce rendez-vous incontournable directement sur sa plateforme.

Pour la première fois, Netflix diffusera l’événement en direct sur sa propre plateforme.

Netflix cherche à s’imposer davantage dans l’espace des événements en direct.

Netflix fait un pas de géant dans l’espace des événements en direct

Netflix, la plateforme de streaming connue mondialement, a annoncé que le prochain événement Tudum, dédié à ses fans, se tiendra le 31 mai à Los Angeles. Le géant du streaming a décidé de franchir un cap important : pour la première fois, l’événement sera diffusé sur sa propre plateforme.

L’événement Tudum, un rendez-vous majeur pour Netflix

Connu pour son fameux signal sonore qui précède chaque programme, Tudum est l’occasion pour Netflix de présenter sa prochaine programmation. Le groupe a utilisé cet événement les années précédentes pour partager des anecdotes en coulisses et donner un premier aperçu de ses futurs programmes. Pour preuve de son succès, l’édition 2023 a attiré 11 000 participants à São Paulo, au Brésil, et a été visionnée en streaming par 78 millions de personnes, selon les informations de l’entreprise.

Netflix, un acteur de plus en plus présent dans les événements en direct

Si Tudum promet de révéler des annonces intéressantes, il est surtout le signe que Netflix cherche à se faire une place plus importante dans l’espace des événements en direct. Le changement est perceptible : en 2023, la plateforme a diffusé pour la première fois un spectacle de comédie de Chris Rock en direct. Elle a également acquis les droits de diffusion en direct des Screen Actors Guild awards et a organisé un match de boxe très médiatisé entre Mike Tyson et Jake Paul en 2024. Malgré des problèmes techniques lors de ce dernier, la diffusion de son propre événement et la captation des millions de regards sur sa propre plateforme seront des avancées positives pour les ambitions de Netflix dans ce domaine. Cela, bien sûr, si tout se passe comme prévu.

Le divertissement en streaming, une industrie en pleine expansion

Netflix, en tant qu’acteur majeur dans l’industrie du divertissement en streaming, continue à innover et à repousser les limites de ce qui est possible dans cet espace. Avec ses ambitions croissantes dans le domaine des événements en direct, la plateforme est bien décidée à conquérir de nouveaux territoires et à offrir à ses utilisateurs une expérience sans précédent.