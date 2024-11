Combien Mike Tyson et Jake Paul ont-ils gagné pour leur combat sur Netflix ?

Découvrez combien Mike Tyson et Jake Paul gagnent pour leur combat sur Netflix !

Tl;dr Jake Paul et Mike Tyson préparent un combat de boxe historique sur Netflix.

Les deux boxeurs devraient gagner respectivement $40 millions et $20 millions.

Netflix explore la diffusion d’événements sportifs en direct pour attirer plus d’abonnés.

Un combat de boxe historique sur Netflix

Le monde de la boxe s’apprête à vivre un moment historique : le combat entre Jake Paul et Mike Tyson sera le premier à être diffusé en direct sur Netflix. Ces deux personnalités hautes en couleur, dont la popularité n’est plus à prouver, s’apprêtent à monter sur le ring en tête d’affiche de cet événement d’envergure.

Mike Tyson, avec son impressionnant palmarès de 50 victoires pour 6 défaites, demeure l’un des boxeurs les plus célèbres de tous les temps. De son côté, Jake Paul, vidéaste devenu boxeur professionnel en 2020, a su convaincre Tyson de sortir de sa retraite pour l’affronter sur le ring.

Des gains colossaux pour les deux boxeurs

Si les sommes exactes que percevront Mike Tyson et Jake Paul pour ce combat n’ont pas encore été révélées, on sait déjà qu’elles seront conséquentes. Selon USA Today, Tyson devrait toucher environ $20 millions, soit le double de sa fortune actuelle. Quant à Jake Paul, il a déclaré lors d’une conférence de presse : « Je suis là pour gagner $40 millions et mettre K.O une légende. »

Il est à noter que Paul est le fondateur de Most Valuable Promotions, la start-up qui s’est associée à Netflix pour organiser ce combat. Il est donc logique que sa rémunération soit plus élevée.

Une stratégie gagnante pour Netflix ?

En diffusant ce combat gratuitement, Netflix espère attirer de nouveaux abonnés. Si l’événement est un succès, la plateforme pourrait envisager de diffuser d’autres événements sportifs en direct. C’est d’ailleurs dans cette optique que le géant du streaming a déjà signé un contrat de 10 ans pour un montant de $5 milliards afin d’obtenir les droits de diffusion de l’émission phare de la WWE, Monday Night Raw.

Ce passage du câble au streaming est un signe fort de l’intérêt croissant de Netflix pour les événements sportifs et spéciaux en direct. L’avenir nous dira si cette stratégie s’avère payante.