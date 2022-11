Netflix dévoile un nouveau teaser fantastique pour The Witcher: Blood Origin

Netflix dévoile un nouveau teaser officiel pour The Witcher: Blood Origin. Toujours très fantastique et très violent.

Netflix a pris l’habitude, et c’est tout à fait normal, de surfer sur ses contenus qui rencontrent les plus grands succès, n’hésitant pas à leur adjoindre des suites ou des séquelles, selon les possibilités. The Witcher était déjà un énorme carton sur le marché du jeu vidéo, les livres se sont écoulés à plusieurs millions d’exemplaires dans le monde, la série a tenu en haleine de nombreux abonnés de la plateforme. Il était donc logique de voir arriver des spin-off. Aujourd’hui, les fans ont droit à un nouveau teaser officiel pour The Witcher: Blood Origin.

La franchise The Witcher de Netflix subit actuellement de profonds changements, avec Henry Cavill, la star de la série principale, qui quitte l’aventure. Avant de voir ce départ dans la saison 3, cependant, une minisérie dans le même univers arrivera sur la plateforme, et Netflix propose donc un nouvel aperçu de ce qu’elle proposera aux fans.

Le dernier teaser officiel en date de The Witcher: Blood Origin s’ouvre sur Scian, interprétée par Michelle Yeoh que l’on ne présente plus, en train d’accomplir un rituel quelconque avant de plonger dans la violence, la dévastation et la magie dans un décor d’un autre monde aux touches très fantastiques.

Toujours très fantastique et très violent

L’histoire des quatre épisodes de cette minisérie se déroule 1 200 ans avant les événements de The Witcher. Scian et ses acolytes compteront parmi les tout premiers chasseurs de monstres dotés de pouvoirs magiques.

The Witcher: Blood Origin arrivera sur Netflix le 25 décembre. Voilà qui devrait permettre aux fans de la licence de patienter comme il se doit jusqu’à l’arrivée de la saison 3 de The Witcher, laquelle devrait débarquer sur la plateforme l’été prochain. D’ici là, patience.