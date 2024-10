Netflix dévoile le premier trailer de son film prêt à détrôner Die Hard comme incontournable de fin d’année

Le nouveau thriller de Netflix est sur le point de remplacer "Die Hard" comme votre film de vacances préféré - découvrez la première bande-annonce.

Tl;dr Le film d’action-thriller « Carry-On » sortira sur Netflix pendant la saison festive.

Un agent TSA est contraint de permettre un colis suspect à bord d’un vol chargé.

Le film fait partie de l’offre de Noël de Netflix, avec d’autres contenus variés.

Un nouvel ajout à la tradition cinématographique de Noël

Si vous pensiez que « Die Hard » était le seul film d’action qui pouvait accompagner votre chocolat chaud pendant la période festive, préparez-vous à être agréablement surpris. Netflix s’apprête à apporter une dose d’adrénaline au paysage cinématographique de Noël avec son action-thriller à venir, « Carry-On ».

Un suspense haletant pour les fêtes

Prévu pour atterrir sur la plateforme de streaming le 13 décembre, le film raconte l’histoire d’un jeune agent de la TSA, interprété par Taron Egerton, qui travaille le redouté service de la veille de Noël. Si gérer des passagers impatients désireux de rentrer chez eux pour les vacances n’était pas déjà suffisamment stressant, sa nuit prend un tournant dramatique lorsqu’un voyageur mystérieux, joué par Jason Bateman, le contraint à laisser passer un colis suspect sur un vol bondé.

Le Thriller qui pourrait détrôner « Die Hard »

D’après le premier teaser de « Carry-On », ce nouveau film Netflix pourrait bien prendre la place du légendaire film d’action des années 80 en tant que choix préféré pour les amateurs d’action pendant les vacances. Avec une intrigue aussi captivante, difficile de ne pas être immédiatement intrigué. La première bande-annonce ne dure pas plus d’une minute, mais suffit à nous donner un aperçu de l’action palpitante et du chaos que « Carry-On » réserve aux téléspectateurs.

Netflix : une offre de Noël pour tous les goûts

En complément de « Carry-On », Netflix a également prévu une comédie romantique pour la saison festive. Intitulé « Our Little Secret », ce film met en scène Lindsay Lohan et Ian Harding en tant qu’ex-amants obligés de passer Noël ensemble après avoir découvert que leurs parents actuels sont frères et sœurs. Il est clair que Netflix compte offrir quelque chose à tout le monde pendant la période des fêtes.

Et avant de se tourner vers la période la plus merveilleuse de l’année, n’oublions pas la saison effrayante qui précède. Assurez-vous de consulter notre liste de tout ce qui a été ajouté à Netflix en octobre 2024 pour un aperçu complet de toutes les offres d’Halloween disponibles dès maintenant.