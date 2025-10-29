Netflix dévoile la date de sortie de la saison 2 de « One Piece » et présente Chapeau de paille à Drum Island

Netflix a dévoilé la date de sortie de la saison 2 de « One Piece » ainsi qu’un premier aperçu des Chapeaux de paille sur l’île de Drum, confirmant le retour très attendu de la série adaptée du célèbre manga.

Tl;dr La saison 2 de « One Piece » arrive le 10 mars 2026.

De nouveaux lieux et personnages emblématiques seront au rendez-vous.

La série promet encore plus d’aventures et d’adversaires.

Un retour très attendu des Mugiwara sur Netflix

Après avoir battu des records dès son lancement à l’été 2023, la série live-action « One Piece » prépare déjà son grand retour. La plateforme Netflix a levé le voile sur la date de sortie de la deuxième saison : rendez-vous fixé au 10 mars 2026. Quelques clichés inédits ont été dévoilés, illustrant les prochains décors phares tels que Loguetown, Reverse Mountain, ou encore l’immense baleine Laboon.

L’aventure s’amplifie : nouveaux horizons et défis

Tout laisse penser que ce nouveau chapitre marquera une montée en puissance pour l’adaptation du manga culte d’Eiichiro Oda. Le co-showrunner Joe Tracz ne cache pas ses ambitions : « Tout prend de l’ampleur. Des géants, des dinosaures… Nous finirons même dans le ventre d’une baleine. Notre mot d’ordre : tout agrandir ! ». L’équipe dirigée par Iñaki Godoy, qui incarne Monkey D. Luffy, s’apprête donc à franchir la mystérieuse Grand Line et à explorer des îles aussi singulières que dangereuses.

La saga Arabasta et l’arrivée de Tony Tony Chopper

Au cœur de cette deuxième saison, les spectateurs suivront l’équipage vers la saga Arabasta, l’une des plus appréciées du manga originel. Parmi les nouvelles destinations, le royaume enneigé du Drum Island – inspiré par un univers à la « Game of Thrones » – promet une atmosphère unique, avec son château perché et ses montagnes recouvertes d’un épais manteau blanc créé pour l’occasion en Afrique du Sud. C’est là que fera ses débuts tant attendus un personnage emblématique : Tony Tony Chopper. À noter également, l’arrivée remarquée de Joe Manganiello dans le rôle du redoutable Mr. 0.

L’esprit d’équipe mis à rude épreuve

L’intrigue promet d’être plus sombre et intense : chaque membre de l’équipage devra affronter des adversaires coriaces et traverser des épreuves inédites, remettant à l’épreuve leurs rêves respectifs scellés lors du final de la première saison. Selon Joe Tracz, « chaque île testera un Mugiwara différemment, et ils devront plus que jamais compter les uns sur les autres pour avancer ».

Pour ceux qui n’auraient pas encore embarqué avec Luffy et sa troupe – incarnée également par Emily Rudd (Nami), Mackenyu (Zoro) ou Jeff Ward (Buggy) –, il n’est pas trop tard pour plonger dans cet univers foisonnant qui mêle humour débridé, émotions sincères et aventures rocambolesques. À en croire le succès fulgurant de la première saison — surpassant même « Stranger Things » ou « Wednesday » — cette suite est attendue comme un véritable événement sur Netflix.

À surveiller : après cette saison prometteuse déjà renouvelée pour une troisième salve par Netflix, tout porte à croire que les péripéties des Mugiwara ne font que commencer.