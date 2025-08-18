Netflix dévoile la bande-annonce du nouveau film dramatique avec Cillian Murphy

Netflix a dévoilé la première bande-annonce du nouveau film dramatique porté par Cillian Murphy. Les images prometteuses de cette production suscitent déjà une grande attente chez les fans, impatients de découvrir ce projet inédit.

Tl;dr Première bande-annonce de « Steve » avec Cillian Murphy .

. Sortie en salles le 19 septembre, sur Netflix le 3 octobre.

le 3 octobre. Drame poignant sur un chef d’établissement en crise.

Une rentrée cinématographique sous tension pour Netflix

À l’approche de l’automne, Netflix dévoile la première bande-annonce de son prochain drame, « Steve », porté par un Cillian Murphy dont la performance s’annonce déjà saisissante. Réalisé par Tim Mielants, connu pour son travail sur « Peaky Blinders », le film adapte librement le roman acclamé « Shy » de Max Porter. L’intrigue nous plonge dans les années 1990, au cœur d’un établissement scolaire menacé de fermeture et peuplé de jeunes garçons en difficulté.

Cillian Murphy : une incarnation viscérale d’un chef d’établissement au bord du gouffre

Dans ce rôle principal conçu spécialement pour lui par Max Porter, Cillian Murphy incarne Steve, directeur dévoué d’une école de réinsertion. Dès les premières images, la fragilité affleure : à la question « Résumez-vous en trois mots », il lâche, non sans ironie : « Très, très fatigué. ». Cette lassitude profonde se ressent alors qu’il tente de garder le cap face à des élèves turbulents, tout en recourant à diverses stratégies – parfois discutables – pour supporter la pression.

Un récit choral et des tensions humaines exacerbées

Le scénario tisse habilement deux destins. Tandis que Steve se bat pour l’avenir de son école, il doit aussi composer avec ses propres tourments intérieurs. En parallèle, on suit le parcours de Shy (Jay Lycurgo) : adolescent cabossé oscillant entre fragilité intime et pulsions autodestructrices. Le film s’attache à montrer, sans fard ni pathos excessif, ce que signifie tenir bon lorsqu’on se sent abandonné du monde. À travers ce quotidien éreintant ponctué d’échecs, mais aussi d’élans sincères, l’œuvre promet une immersion sans concession dans la réalité des établissements dits « de la dernière chance ».

Parmi les points forts évoqués dès ce premier aperçu :

Bande originale immersive , signée Ben Salisbury et Geoff Barrow, inspirée par les sonorités des années 1990.

, signée Ben Salisbury et Geoff Barrow, inspirée par les sonorités des années 1990. Distribution solide, rassemblant également Tracey Ullman, Emily Watson ou encore Simbi Ajikawo.

Attendu comme l’un des temps forts du prochain Festival international du film de Toronto (TIFF), « Steve » sera projeté en avant-première le 5 septembre 2025. Le film sortira ensuite en salles à partir du 19 septembre avant d’être accessible dans le monde entier sur Netflix, dès le 3 octobre. Tout laisse penser que cette création originale saura conjuguer intensité dramatique et profondeur humaine — un mélange rare qui pourrait bien marquer l’année sur la plateforme.