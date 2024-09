Netflix dévoile des aperçus des nouvelles saisons d’Avatar, Squid Game et Arcane lors de la Geeked Week

Des teasers ont également été dévoilés pour les séries animées Splinter Cell, Devil May Cry et Tomb Raider. Qu'attendez-vous le plus de ces nouvelles séries animées?

Netflix dévoile ses nouveautés lors de l’événement Geeked Week

Faisant preuve d’une ambition sans cesse renouvelée, Netflix a profité de son événement Geeked Week pour dévoiler une myriade de projets à venir. Le géant du streaming a partagé des extraits alléchants de ses prochaines séries, suscitant l’enthousiasme des fans.

Retour tant attendu de Avatar: The Last Airbender et Squid Game

La nouvelle la plus marquante est sans doute le retour de deux séries à succès. D’abord, la deuxième saison de Avatar: The Last Airbender est déjà en production. Les fans peuvent également se réjouir de la présence de Miya Cech, connue pour son rôle dans Are You Afraid of the Dark?, qui incarnera le maître de la terre, Toph.

Ensuite, un teaser de la saison 2 de Squid Game a été dévoilé, montrant Lee Jung-jae revêtant à nouveau son uniforme de joueur 456 pour une autre série de jeux mortels. Les téléspectateurs pourront suivre cette nouvelle saison à partir du 26 décembre.

Nouvelles adaptations et séries animées

Netflix n’a pas manqué de surprendre son public avec l’annonce de nouvelles adaptations. Les personnages de Mr. 0 et Miss All-Sunday de One Piece seront incarnés par Joe Mangianello et Lera Abova, respectivement. De plus, un teaser pour la deuxième saison de Wednesday, attendue pour 2025, a été partagé.

Enfin, pour les amateurs d’animation, des extraits de Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch, avec la voix de Liev Schreiber pour le protagoniste Sam Fisher, et de la nouvelle série animée Devil May Cry, ont été présentés. Cette dernière, produite par la société coréenne Studio Mir, est prévue pour avril 2025.

Des projets pour les années à venir

Netflix a également éveillé la curiosité des fans avec l’annonce d’une série animée Tomb Raider pour octobre prochain et d’un jeu Rebel Moon prévu pour 2025. Enfin, les fans de la série acclamée Arcane connaissent désormais le calendrier de diffusion du dernier chapitre : le premier acte sera disponible le 9 novembre, suivi par le deuxième le 16 et le troisième et dernier acte le 23 novembre.