Netflix commande une deuxième saison pour Blue Eye Samurai

La série animée Blue Eye Samurai est renouvelée par Netflix pour une saison 2.

Il est rare de voir une série Netflix obtenir un score parfait sur Rotten Tomatoes, pourtant Blue Eye Samurai, un anime pour adultes, l’a fait. L’annonce du renouvellement de Blue Eye Samurai pour une deuxième saison a été accueillie avec enthousiasme par les fans.

Blue Eye Samurai will return for Season 2. pic.twitter.com/RidfITNVbM

Créée par le couple Michael Green et Amber Noizumi, l’histoire de Blue Eye Samurai se déroule au 17ème siècle, pendant la période Edo du Japon. Elle met en scène Mizu, un maître d’épée mi-japonais mi-blanc, en quête de vengeance contre quatre hommes blancs qui sont restés illégalement au Japon après la fermeture de ses frontières par le shogunat Tokugawa.

Non seulement la série a reçu un score parfait de 100% sur Rotten Tomatoes, mais elle a également été très appréciée par le public avec un score de 96%. Plusieurs critiques ont salué la composante visuelle de Blue Eye Samurai, la décrivant en termes élogieux. Son rythme et son suspense ont également été très appréciés, avec des commentaires indiquant que l’histoire ne perd pas de temps pour capter l’attention des spectateurs.

Avec la confirmation de la saison 2, les fans peuvent s’attendre à une suite au dénouement de Blue Eye Samurai. C’est une bonne nouvelle pour Netflix, qui termine l’année avec des succès critiques comme May December du côté des films, et une saga de vengeance remarquable pour ses titres télévisés.

On en pense quoi ?

Le succès de Blue Eye Samurai démontre une fois de plus l’appétit du public pour des histoires originales et bien racontées. Avec sa combinaison unique de contexte historique, d’action trépidante et de personnages fascinants, la série a su captiver les spectateurs. On attend avec impatience de voir comment la saison 2 continuera à développer cette saga captivante.