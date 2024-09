Netflix commande une cinquième saison pour Emily in Paris

Emily in Paris aura droit à une saison 5 à Rome.

La vie d’Emily prend un nouveau tournant

La nouvelle est tombée : la série à succès de Netflix, Emily in Paris, reviendra pour une cinquième saison. Une annonce qui réjouit les fans et qui s’accompagne de nouvelles images dévoilant quelques indices sur la suite des aventures de la jeune femme, interprétée par Lilly Collins.

À la fin de la quatrième saison, Emily s’est rapprochée de Marcello Muratori (Eugenio Franceschini) lors d’un voyage professionnel à Rome. Grâce à un accord conclu par Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu) avec la famille Muratori, Emily pourrait retourner en Italie pour rejoindre son nouvel amour et travailler dans un bureau local pendant six mois.

There's no place like Rome. Emily in Paris is coming back for SEASON 5! pic.twitter.com/UL3aRa0ftu — Netflix (@netflix) September 16, 2024

Une nouvelle ville, de nouveaux défis

Dans un teaser récemment posté par Netflix, Emily se délecte d’un expresso face au Monument à Victor-Emmanuel II. La tasse est marquée du nom de la série et du chiffre « 5 ». Le texte « There’s no place like Rome » confirme le changement de décor pour la prochaine saison. De plus, des images d’architecture romaine suggèrent une immersion totale dans la capitale italienne.

Un triangle amoureux en perspective ?

La vie d’Emily est sur le point de prendre un tournant radical. Outre son histoire avec Marcello, la fin de la saison 4 voit Gabriel (Lucas Bravo) remporter une étoile Michelin, ce qui pousse Emily à lui laisser un message vocal félicitant son succès. La voix d’Emily laisse entrevoir une flamme qui pourrait encore brûler entre eux. D’autre part, Alfie (Lucien Laviscount), qui a lui-même des sentiments pour Emily, encourage Gabriel à reprendre sa relation avec elle. La saison 5 promet donc un suspense amoureux haletant.