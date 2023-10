Netflix augmente ses prix aux États-Unis. Seules les offres Essentiel et Premium sont concernées.

Netflix a annoncé une augmentation de tarif sur deux de ses abonnements aux États-Unis. Alors que l’entreprise communiquait ses résultats financiers trimestriels, elle annonçait une augmentation des prix des offres Essentiel et Premium. L’offre Essentiel, que Netflix a fait disparaître il y a quelques mois, passe de 10 $ à 12 $ pour les clients qui y ont encore droit, tandis que l’offre Premium passe de 20 à 23 $.

Netflix augmente ses prix aux États-Unis

Netflix explique que ses offres Standard avec pub et Standard resteront aux mêmes tarifs, 7 et 15,49 $, respectivement. Avant cette annonce, l’entreprise avait déjà augmenté ses prix au début de l’année 2022. “Si nous avions mis en pause les augmentations tarifaires pendant le déploiement du partage payant, notre approche globale reste la même – une gamme de prix et d’offres pour couvrir un maximum de besoins, et alors que nous ajoutons davantage de valeur dans nos offres, nous demandons à nos clients de payer un peu plus”, peut-on lire dans le rapport financier de Netflix. “Notre tarif d’entrée est extrêmement compétitif par rapport aux autres services et à 6,99 $ par mois aux États-Unis, par exemple, cela reste bien plus abordable que le prix moyen d’une seule place de cinéma.”

L’initiative de l’entreprise de limiter le partage de mot de passe semble avoir porté ses fruits. Les abonnements payants sont en augmentation, 247,15 millions, soit une progression de 10 % par rapport à l’année dernière. Cela représente une augmentation en net de 8,76 millions pour le troisième trimestre, la plus grosse progression de l’année écoulée. Par ailleurs, l’offre financée par la publicité représente aujourd’hui 30 % de toutes les nouvelles inscriptions dans les pays où le service est disponible.

Seules les offres Essentiel et Premium sont concernées

Netflix a changé de stratégie pour faire face à l’après pandémie, tout en géant une concurrence toujours plus féroce. En plus de ses augmentations tarifaires, de son offre avec publicité et de sa lutte au partage de mot de passe, le service de streaming a aussi pris la décision assez étrange d’ouvrir des magasins physiques.

Netflix n’est pas le seul à augmenter ses prix. Disney+, Hulu et Max ont tous procédé de même dans les douze derniers mois. Et cette tendance ne se limite pas aux concurrents directs : des services comme Xbox Game Pass, PlayStation Plus, Spotify, YouTube Premium et Apple Music l’ont fait aussi durant l’année écoulée.