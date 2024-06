Neopets revient avec une nouvelle intrigue pour promouvoir l’inclusion

Le lancement de "The Void Within" a lieu tout récemment et l'événement se poursuivra jusqu'au début de l'année 2025. Prêts à découvrir ce que cet univers a à offrir ?

Tl;dr Neopets relance ses jeux classiques pour regagner des utilisateurs.

Le site lance une nouvelle trame nommée The Void Within.

Des options de personnalisation et de nouveaux articles sont disponibles.

Neopets supprime les comptes inactifs depuis dix ans.

Neopets renouvelle son univers pour séduire à nouveau

L’univers numérique des Neopets se donne une seconde jeunesse. Depuis un an, le site se concentre sur la reconquête de sa base d’utilisateurs jadis conséquente, en remettant au goût du jour ses jeux emblématiques et en organisant des événements adaptés à l’époque.

The Void Within : un récit universel

Lancement d’aujourd’hui : une nouvelle intrigue intitulée The Void Within. Cette nouvelle “intrigue”, concoctée pendant trois ans, est en fait un événement du site qui incite les joueurs à résoudre des énigmes, combattre des adversaires dans l’arène de combat et participer à d’autres activités indissociables du jeu. Le but ? Créer une trame qui “résonne auprès des joueurs de tous horizons”.

Au cœur de cette aventure, un nouveau protagoniste du nom de Nyx embarque les joueurs pour explorer les thèmes de la communauté, de la famille, de l’inclusion, du bien-être et de l’identité. Collectivement, ils devront trouver un moyen de bannir la malédiction grise qui ôte toutes les couleurs de l’univers Neopets.

Le renouveau de Neopets : inclusivité et représentativité

En complément de cette actualité, le site proposera de nouvelles options de personnalisation. Les joueurs pourront désormais choisir une gamme de coiffures diverses, ainsi que des articles personnalisés pour représenter la fierté et l’accessibilité pour leurs personnages. Dans cette dynamique de modernisation, Neopets supprime également les termes et la mythologie désuets du jeu. La Fée de la Bibliothèque, par exemple, se voit attribuer un fauteuil roulant.

Les prochaines étapes

The Void Within débute aujourd’hui et se déploiera progressivement jusqu’à début 2025. De plus, si vous êtes un ancien joueur et que vous n’avez pas visité le site depuis quelques années, il serait préférable de vous reconnecter. En effet, Neopets prévoit de supprimer les comptes inactifs depuis dix ans en octobre, en prévision de son 25ᵉ anniversaire.