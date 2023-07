Neopets corrige ses jeux Flash et travaille sur une app mobile de simulation de vie sociale. De nouveaux grands projets pour tenter de revenir sur le devant de la scène.

L’équipe Neopets a de grands projets pour son site d’animal virtuel qui fut tant apprécié à une certaine époque. Et cela pourrait lui permettre de revenir sur le devant de la scène. Dans un long post publié sur Medium, l’équipe annonce qu’un nouveau site Neopts sera déployé le 20 juillet. Celui-ci vivra sur la même URL, mais il contiendra toutes les annonces de la marque et tous les liens vers ses différents jeux et produits.

Neopets corrige ses jeux Flash et travaille sur une app mobile de simulation de vie sociale

Toutes les personnes derrière cette nouvelle version travaillent actuellement à résoudre les derniers bugs et autres soucis de compatibilité entre les navigateurs. Elles explorent aussi la possibilité d’utiliser Ruffle, un émulateur de Flash Player, pour que les anciens jeux Neopets basés sur Flash puissent être de nouveau jouables.

L’entreprise qui possédait Neopets avait prévu de créer une série d’animation basée sur le site d’animaux virtuels tant apprécié, mais le projet n’avait pas pu être concrétisé avant la fermeture. Dans son annonce, l’équipe Neopets révèle avoir une toute nouvelle direction et avoir levé plus de 4 millions de dollars pour financer ses futurs projets. Les membres de l’équipe semblent en tous les cas très optimistes quant à l’avenir de la marque.

De nouveaux grands projets pour tenter de revenir sur le devant de la scène

L’équipe n’a pas l’intention de se contenter d’un nouveau site. Apparemment, elle aurait décidé de passer sur une application mobile en bonne et due forme et de bâtir de zéro un jeu de simulation de vie sociale baptisé World of Neopets. À l’heure actuelle, l’objectif est de développer un jeu depuis le point de vue d’un Neopet. Les joueurs pourront décorer leur maison, explorer l’environnement en 3D et jouer à des mini-jeux avec leurs amis, quelque chose de très similaire à Animal Crossing. Il semblerait pour l’heure que le projet n’en soit qu’à ses débuts. Patience !