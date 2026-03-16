NBC met fin à une série emblématique après 30 ans et près de 12 000 épisodes

Après près de 12 000 épisodes diffusés au cours de trois décennies, la chaîne américaine NBC met un terme définitif à l'une de ses séries emblématiques, marquant ainsi la fin d'une véritable page de l'histoire télévisuelle.

Tl;dr Fin de Access Hollywood après près de 30 ans.

après près de 30 ans. Baisse d’audience due à la montée du streaming.

Plusieurs talk-shows emblématiques arrêtés par NBCUniversal.

Une page se tourne pour la télévision américaine

Le paysage télévisuel diurne aux États-Unis vient de connaître un bouleversement majeur. Après près de trois décennies à l’antenne, le mythique Access Hollywood s’apprête à tirer sa révérence. Une décision forte, révélée par NBCUniversal, qui acte la fin de la syndication en première diffusion pour plusieurs émissions phares. Un symbole fort alors que ce programme cumulait plus de 12 000 épisodes depuis sa création en 1996, rivalisant jadis avec l’incontournable Entertainment Tonight diffusé sur CBS.

L’ombre grandissante du streaming et des plateformes vidéo

Derrière ce choix éditorial, une réalité difficilement contournable : le public se détourne massivement des rendez-vous télévisuels en journée. Aujourd’hui, les téléspectateurs privilégient l’immédiateté et la diversité offertes par des services comme Netflix ou Hulu, où l’on peut accéder à un catalogue impressionnant – documentaires criminels, séries inédites ou films anciens – en quelques clics. Il suffit d’observer les chiffres : YouTube revendique désormais plus de 2,5 milliards d’utilisateurs actifs chaque mois. Face à cette concurrence numérique féroce, les audiences traditionnelles s’érodent inexorablement.

Une vague d’arrêts dans les talk-shows emblématiques

L’annonce de l’arrêt d’Access Hollywood ne vient pas seule. Parmi les émissions concernées par cette vague, citons :

The Kelly Clarkson Show, vitrine phare du groupe depuis sept saisons ;

Karamo et Steve Wilkos, qui diffusent leurs derniers épisodes cet été ;

L’émission animée par Sherri Shepherd, également sur le point de s’éteindre.

Ce vaste mouvement signe une véritable mutation pour la télévision de jour américaine, longtemps dominée par des figures telles qu’Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, ou encore Dr. Phil McGraw. Si certains programmes résistent encore – citons le succès renouvelé de « Live with Kelly and Mark », ou encore les talk-shows portés par Drew Barrymore et Jennifer Hudson –, leur pérennité demeure incertaine.

Nouveaux défis pour les chaînes historiques

Pour expliquer ce changement radical, la direction de NBCUniversal, via Frances Berwick (présidente de Bravo et responsable de Peacock unscripted), évoque un impératif d’adaptation : « L’entreprise continuera à distribuer son catalogue existant tout en cessant progressivement la production des programmes inédits. » La transition vers une offre davantage centrée sur les besoins des stations locales est engagée ; mais derrière ces ajustements stratégiques pointe surtout une question : le modèle classique du talk-show survivra-t-il à cette nouvelle donne numérique ?